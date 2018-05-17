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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Арина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на этапе Гран-при в Холоне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянка Арина Аверина выиграла индивидуальное многоборье, а сборная России победила в многоборье групповых упражнений на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон.

Источник: РИА "Новости"

Арина Аверина по сумме четырех упражнений набрала 76,700 балла. Серебро и бронза также достались россиянкам — Александре Солдатовой (75,750) и Екатерине Селезневой (72,050) соответственно.

В многоборье групповых упражнений россиянки Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова в сумме получили 39,300 балла (19,900 за упражнение с пятью обручами и 19,400 за упражнение с тремя мячами и двумя скакалками). Второе место заняла сборная Украины (37,200 балла). Тройку замкнула команда Израиля (35,150).

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