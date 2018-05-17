Арина Аверина выиграла индивидуальное многоборье на этапе Гран-при в Холоне

Арина Аверина по сумме четырех упражнений набрала 76,700 балла. Серебро и бронза также достались россиянкам — Александре Солдатовой (75,750) и Екатерине Селезневой (72,050) соответственно.

В многоборье групповых упражнений россиянки Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова в сумме получили 39,300 балла (19,900 за упражнение с пятью обручами и 19,400 за упражнение с тремя мячами и двумя скакалками). Второе место заняла сборная Украины (37,200 балла). Тройку замкнула команда Израиля (35,150).