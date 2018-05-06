Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Солдатова и Арина Аверина стали призерами испанского этапа Мирового вызова
В испанской Гвадалахаре проходит этап Мирового вызова по художественной гимнастике.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В испанской Гвадалахаре проходит этап Мирового вызова по художественной гимнастике.
В личном многоборье российские спортсменки Александра Солдатова и Арина Аверина завоевали серебро и бронзу соответственно. Победу праздновала Линой Ашрам из Израиля.
В двоеборье сборная России заняла третье место. Первыми стали спортсменки из Болгарии, вторыми — итальянки.
Художественная гимнастика. Этап Мирового вызова. Гвадалахара (Испания)
Многоборье. Личное первенство
1. Линой Ашрам (Израиль) — 72,800.
2. Александра Солдатова — 72,750.
3. Арина Аверина (обе — Россия) — 70,200.
Группы. 1. Болгария — 43,800. 2. Италия — 39,750. 3. Россия — 38,150.