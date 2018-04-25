Алия Мустафина: На чемпионате России было страшно

Источник: Спорт-Экспресс

На вечере «Друзья Большого спорта» Мустафина появилась в ослепительном ярко-красном платье в пол и в окружении подруг. Ее бывшие напарницы по сборной Ксения Семенова и Ксения Афанасьева — тоже молодые мамы, но в отличие от Алии, давно завершили свои спортивные карьеры. Мустафина же только накануне вернулась из Казани с чемпионата России, который стал ее первым официальным стартом после рождения дочери.

Результаты Алии пока таковы: победа в командных соревнованиях, пятая позиция — в многоборье, четвертая — на бревне и шестая — на брусьях. Учитывая, что основной целью Мустафиной сейчас является чемпионат Европы, который стартует в Глазго только 1 августа, времени, чтобы довести свою форму до оптимальной, у нашей чемпионки вполне хватает.

СДЕЛАЛА ДАЖЕ ТО, ЧТО НЕ ДЕЛАЛА НА ТРЕНИРОВКАХ

— Алия, вы довольны итогами чемпионата России?

— Сделала даже больше, чем от себя ожидала. Очень рада, что сумела подготовить все четыре снаряда и заставить себя выступить на соревнованиях. Это хороший задел, который позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее.

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— Вам было важно именно победить, пусть и в командных соревнованиях?

— Я, конечно, рада, что получилось выиграть, но на самом деле, не думала ни о победах, ни даже о судейских оценках. Важнее всего мне был сам процесс соревнований. Нужно было понять, как я себя буду снова чувствовать в такой обстановке, как поведет себя организм. Было страшно: я не представляла, что вытворит мое тело.

— Вы, наверное, не привыкли на российском уровне занимать места вне пьедестала.

— Эти поражения абсолютно ожидаемые. Я знала, что так может случиться, и была к этому готова. Гораздо важнее, что я сумела выполнить некоторые элементы, которые пока не делала даже на тренировках. Вспомнила такой элемент на брусьях, на вольных упражнениях во второй день вышла и сделала все без заступов на мат.

— Вы говорили, что важнее всего было пройти программы без падений?

— У меня было падение на опорном прыжке в многоборье. После него очень испугалась, подумала: ну все, силы кончились, как дальше выступать? Очень тяжело было собраться и перенастроить себя на остальные снаряды. Но в итоге, оказалось, что все нормально, физподготовки мне вполне хватило.

АЛЕКСЕЕВУ ПОМНЮ ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКОЙ

— Вас не удивляет, почему за шесть лет, прошедших с Лондона-2012, в России так и не появилось спортсменок, способных обыгрывать вас и Викторию Комову, даже при том, что вы сейчас обе находитесь не в лучшей форме?

— Я думала об этом. Но на самом деле, у нас есть девочки, которые меня обыгрывают, и их могло бы быть еще больше, если бы не ошибки. Тут очень важен соревновательный опыт, а он приходит с возрастом.

— Что скажете об Ангелине Мельниковой, которая в ваше отсутствие стала лидером сборной?

— Она сейчас в прекрасной форме, очень много работает на тренировках. Я очень надеюсь, что у нее получится реализовать эту готовность на соревнованиях.

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— Вернувшаяся в российскую сборную спустя восемь лет жизни в США Ирина Алексеева раньше тренировалась у вашего первого тренера Дины Камаловой?

— Да, я ее помню. Ей было шесть лет, когда они уехали в Америку. Была рада снова ее увидеть, и как гимнастка она мне тоже очень понравилась. Отличия американской школы от нашей, конечно, видны. Думаю, она могла бы усилить нашу сборную.

— Что вы думаете о бушующем сексуальном скандале в американской команде?

— Я слышала что-то об этом, но внимательно не вникала. Я такой человек, что не люблю лишней посторонней информации.

— Вашей дочери Алисе еще нет даже года. Насколько тяжело даются поездки на тренировки и соревнования без нее?