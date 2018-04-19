Гимнасты из Москвы выиграли командный турнир чемпионата России
В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике.
В Казани стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике.
Первая команда Москвы стала победителем мужского командного турнира на чемпионате России. В ее составе выступали Артур Далолаян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Алексей Косьянов, Николай Кишкилев и Станислав Хегай. По сумме всех упражнений московские гимнасты набрали 332,15 балла. Спортсмены в каждом из шести снарядов показали по четыре лучших результата.
Серебро чемпионата России у команды Центрального федерального округа. Третье место заняла команда из Приволжского федерального округа.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Команды
1. Москва (Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Алексей Косьянов, Николай Кишкилёв, Станислав Хегай) — 332,15 балла.
2. Центральный ФО (Владислав Поляшков, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец, Николай Куксенков) — 329,90.
3. Приволжский ФО (Александр Чичеров, Денис Аблязин, Ильдар Юскаев, Валентин Стариков, Артем Плешкин, Давид Белявский) — 328,65.