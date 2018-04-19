Гимнасты из Москвы выиграли командный турнир чемпионата России

Первая команда Москвы стала победителем мужского командного турнира на чемпионате России. В ее составе выступали Артур Далолаян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Алексей Косьянов, Николай Кишкилев и Станислав Хегай. По сумме всех упражнений московские гимнасты набрали 332,15 балла. Спортсмены в каждом из шести снарядов показали по четыре лучших результата.