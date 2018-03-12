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19:07 (мск), источник: ТАСС

Гимнаст Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, на днях получит паспорт РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гимнаст Олег Степко, в разные годы выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, в ближайшее время должен получить паспорт гражданина РФ, после чего примет участие в апрельском первенстве России в Казани. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

23-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жайнеро — за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

«Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ждем, что в самое ближайшее время он получит уже паспорт, — заметил Кочнев. — После этого Олег планирует выступить на чемпионате России. Если он сможет показать себя, то почему бы и не претендовать на место в сборной России. Главное, чтобы он был нужен тренерам национальной команды».

«Окончательное решение будут принимать тренеры, а мы продолжаем работать. Даже если он не сможет полностью реализовать себя весной, то в запасе останется еще летний Кубок России, после которого состоится окончательный отбор на августовский чемпионат Европы», — продолжил тренер.

Как сказал Кочнев, никаких препятствий для выступления за сборную России у Степко нет, так как последний раз он выступал за Азербайджан еще в 2016 году. «У него 18 марта заканчивается международная лицензия, выданная, когда Олег выступал еще за Азербайджан. Если тренеры сборной России будут заинтересованы в этом гимнасте, то вопросом оформления новых документов должна уже будет заняться российская гимнастическая федерация», — заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля, Кубок страны — с 25 июня по 8 июля в Челябинске. Мужской чемпионат Европы пройдет в британском Глазго с 9 по 12 августа.

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