Виктория Комова завоевала серебро на первом турнире после возвращения в спорт

Комова, завоевавшая на чемпионате мира 2015 года золото в упражнениях на брусьях, последний раз принимала участие в соревнованиях полтора года назад, это был весенний чемпионат России. Из-за обострившихся болей в спине спортсменка была вынуждена пропустить не только ЧЕ-2016 в швейцарском Берне, но и Олимпиаду в Бразилии. Спортсменка проходила лечение в одной из немецких клиник, долго после этого восстанавливалась и сумела возобновить тренировки только в конце июня.