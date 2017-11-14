Путин отметил бойцовский характер спортсменов РФ, победителей ЧМ по прыжкам на батуте

Мужскую команду в прыжках на двойном минитрампе представляли Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов и Андрей Гладеньков, женскую — Полина Троянова, Дана Садкова, Екатерина Жигалова и Алина Христенко. «Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер, оправдали ожидания тренерского штаба, товарищей по сборной команде, всех российских болельщиков. На деле подтвердили, что отечественная школа прыжков на батуте успешно развивается, готовит мастеров, которым по плечу покорять самые яркие спортивные вершины», — говорится в телеграмме президента, опубликованной во вторник на сайте Кремля.