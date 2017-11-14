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16:27 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил бойцовский характер спортсменов РФ, победителей ЧМ по прыжкам на батуте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую и женскую сборные России, занявшие первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине двойной минитрамп, который 12 ноября завершился в Софии.

Источник: AP 2017

Мужскую команду в прыжках на двойном минитрампе представляли Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов и Андрей Гладеньков, женскую — Полина Троянова, Дана Садкова, Екатерина Жигалова и Алина Христенко. «Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер, оправдали ожидания тренерского штаба, товарищей по сборной команде, всех российских болельщиков. На деле подтвердили, что отечественная школа прыжков на батуте успешно развивается, готовит мастеров, которым по плечу покорять самые яркие спортивные вершины», — говорится в телеграмме президента, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Глава государства пожелал российским спортсменам крепкого здоровья и всего наилучшего.

Для российской женской команды это золото стало первым за восемь лет. Следующий чемпионат мира в 2018 году примет Санкт-Петербург.

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