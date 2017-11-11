Сборная России завоевала два золота в третий день чемпионата мира по прыжкам на батуте

Источник: ИТАР-ТАСС

Золотые награды завоевала женская сборная в дисциплине двойной минитрамп, для российской женской команды это золото стало первым за восемь лет. В этой же дисциплине в индивидуальных соревнованиях у мужчин первым стал Михаил Заломин, у другого россиянина — Александра Одинцова — бронза.

В синхронных прыжках у мужчин третье место заняли Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Анна Коробейникова стала второй в прыжках на акробатической дорожке.

По итогам трех соревновательных дней в активе российской команды три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.