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22:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала два золота в третий день чемпионата мира по прыжкам на батуте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять медалей — две золотые, одну серебряную и две бронзовые — в третий соревновательный день чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходят в Софии.

Источник: ИТАР-ТАСС

Золотые награды завоевала женская сборная в дисциплине двойной минитрамп, для российской женской команды это золото стало первым за восемь лет. В этой же дисциплине в индивидуальных соревнованиях у мужчин первым стал Михаил Заломин, у другого россиянина — Александра Одинцова — бронза.

В синхронных прыжках у мужчин третье место заняли Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Анна Коробейникова стала второй в прыжках на акробатической дорожке.

По итогам трех соревновательных дней в активе российской команды три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионат мира в Софии завершится 12 ноября. В воскресенье спортсмены разыграют четыре комплекта наград.

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