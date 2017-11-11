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00:53 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по прыжкам на батуте заняла второе место в команде на ЧМ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по прыжкам на батуте заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате мира в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вторую ступень пьедестала поднялись Анна Горченок, Татьяна Петреня, Мария Махаринская и Ангелина Хотян. Сумма баллов наших медалисток — 166,125 балла. Лучше свои прыжки исполнили лишь китаянки Жонь Ксиньпинь, Жу Ксюинь и Лю Линьлинь — 167.495. В ходе выступления наиболее высокую сумму баллов среди участниц набрала Татьяна Петреня — 56.910 балла. Результат в командных выступлениях Марии Махаринской — 55.335, Анны Горченок — 53.880.

Как сообщалось, мужская сборная Беларуси заняли в командном выступлении в Софии четвертое место. Чемпионат мира по прыжкам на батуте завершится 12 ноября.

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