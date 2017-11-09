Чемпионат мира по прыжкам на батуте стартует в Софии

Источник: ИТАР-ТАСС

На предыдущем чемпионате мира, который проходил с 25 по 28 ноября 2015 года в датском Оденсе, россияне заняли второе общекомандное место, выиграв девять медалей, из которых три — золотые, две — серебряные и четыре — бронзовые. Первое место заняла команда Китая (8−3−2), третье — США (2−0−3).

В мужских одиночных прыжках сборную России на чемпионате мира — 2017 представят серебряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков, а также Андрей Юдин, Михаил Мельник и Сергей Азарян; в женских — Яна Павлова, Сусана Кочесок, Ирина Кундиус, Анна Корнетская. В синхронных мужских прыжках Ушаков выступит в паре с Юдиным, Азарян — с Мельником, в женских пары составят Павлова/Виктория Воронина, Кочесок/Корнетская.

В прыжках на акробатической дорожке у мужчин выступят Максим Шлякин, Вадим Афанасьев, Григорий Носков и Михаил Манин, у женщин — Анна Коробейникова, Анна Марченко, Наталья Парахина и Ирина Силичева. Мужскую команду в прыжках на двойном минитрампе составят Михаил Заломин, Василий Макарский, Александр Одинцов и Андрей Гладеньков, женскую — Полина Троянова, Дана Садкова, Екатерина Жигалова и Алина Христенко.

На чемпионате мира будет разыграно 14 комплектов медалей. Пройдут личные, командные и синхронные соревнования в прыжках на батуте у мужчин и женщин, личные и командные соревнования на акробатической дорожке и двойном минитрампе.