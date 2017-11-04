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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамун простилась со спортом, но осталась в сердцах болельщиков

Чемпионка Рио-2016 приняла решение о завершении карьеры.

Источник: Спорт-Экспресс

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объявила, что олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун приняла решение о завершении карьеры. «СЭ» вспомнил драматичную и прекрасную историю одной из самых грациозных гимнасток в истории.

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Команда Ирины Винер-Усмановой — настоящая фабрика звезд. Сотни талантливых красивых девочек со всей страны попадают в Новогорск, ежедневно преодолевают себя, проходят сквозь сито внутреннего отбора, но звездами становятся далеко не все — только лучшие из лучших. И если ты — не личность, если ты не готова поставить на кон ради гимнастики все на свете, то всегда найдется кто-то, кто займет одно из двух мест лидеров сборной России. А на верхней ступени пьедестала это место и вовсе одно.

Репутацию лучшей гимнастки страны можно только заслужить, но за этим стоит огромная, нечеловеческая работа, как любит шутить Ирина Александровна, в ее зале девушки трудятся «как рабы на галерах». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике — это редкая совокупность таланта, трудолюбия, желания, упорства и даже личных качеств. Каждая выпускница Винер-Усмановой — это особый «знак качества». Эти хрупкие девочки, девушки и женщины прекрасны внешне и тверды как кремень внутренне. Школа Винер-Усмановой — несомненно, одна из лучших школ жизни. А действующая олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, — яркий пример выпускника этой школы.

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НАСЛЕДНИЦА ВЕЛИКИХ.

Впервые в широких кругах о Маргарите заговорили после ее успехов на домашнем этапе «Гран-при» 2013 года в Москве. На старте нового олимпийского цикла после рекордного успеха Евгении Канаевой в Лондоне-2012 и завершения ее блестящей карьеры поклонникам художественной гимнастике нужен был новый герой. И им стала Мамун, невероятно красивая, но на тот момент еще совсем юная гимнастка.

Ее будущая главная соперница и подруга Яна Кудрявцева, которая младше на два года, пока еще не заблистала на широкой публике, и этот груз ответственности свалился на плечи Мамун, которая всегда была скромной и застенчивой девушкой. Наполовину бенгалка — дочь русской гимнастки и морского инженера из Бангладеш — она отличалась яркой внешностью и необычной красотой, но особо привлекала к себе внимание своими внутренними качествами, которые искренне воплощала на ковре. «Наследница Канаевой», — заговорили уже тогда, но так было до тех пор, пока не пришло время Кудрявцевой.

Три года олимпийского цикла шли размеренно для всех, кроме двух девушек-лидеров сборной, которые день ото дня оттачивали в Новогорске свое мастерство, увеличивали сложность и взрослели психологически. Ошибется одна — вторая подхватит и свою программу исполнит идеально. У второй что-то не получится — первая обнимет и поддержит. Вопрос о том, как можно сохранять дружбу и одновременно соперничать, задавали спортсменкам не одну сотню раз за эти несколько лет. И каждый раз они доказывали — все это искренне.

Юная Мамун попала к тренеру Амине Зариповой, которая помогла раскрыть спортсменке все грани ее таланта. Маргарита всегда отличалась трудолюбием — и там, где ей было дано меньше, чем остальным, она брала тяжелым и упорным трудом. Зарипова нашла к своей ученице особый подход, она стала для нее спортсменкой и словно дочерью, что позволило год от года шлифовать свое мастерство, доводя его до совершенства.

Когда взошла звезда Кудрявцевой, а это случилось уже в 2013 году, когда она стала самой юной абсолютной чемпионкой мира в истории, стало казаться, что Мамун осталась в ее тени. Все три чемпионата мира Кудрявцева выигрывала многоборье, однако в отдельных дисциплинах несколько раз уступала Мамун. Решающим моментом должна была стать Олимпиада — чаще всего в жизни гимнасток она случается лишь однажды, и на кону было слишком многое.

Все решил случай, хотя в каждой случайности есть свои закономерности. Несмотря на тяжелую травму за год до Игр, по ходу турнира фавориткой была Кудрявцева. Но в упражнении с булавами случилась потеря, которая и определила расклад. Мамун выполнила все свои четыре упражнения безошибочно, запомнившись зрителям невероятно трогательным упражнением с красной лентой в образе Черного лебедя. И стала олимпийской чемпионкой, оставив Кудрявцеву на второй строчке пьедестала.

Свою награду — заслуженную и выстраданную, такую долгожданную и ценную, — Мамун посвятила своему отцу. Он тяжело болел во время подготовки дочери к Играм, но успел поздравить Маргариту и подержать в руках ее золотую медаль. Копию медали Мамун подарила Зариповой, судьбу которой она повторила на Играх — выходила открывать каждое упражнение в финале. Зарипова осталась на Играх-1996 четвертой, а в своей ученице сумела воплотить желанную мечту каждой гимнастки уже как тренер.

После Игр Кудрявцева и Мамун заявили о готовности продолжать карьеру, хоть и взяли паузу для восстановления. Кудрявцева перед Новым годом объявила, что заканчивает, Маргарита же занималась здоровьем и — личной жизнью.

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СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА.

В сентябре Мамун вышла замуж за пловца Александра Сухорукова — лав-стори, длившаяся с 2013 года, продолжилась свадебной церемонией в подмосковной Барвихе.

— На самом деле, когда была маленькой, думала, что у меня никогда не будет мужа. Я всех стеснялась и ни с кем не общалась. А потом как-то так все случилось, мир перевернулся… — рассказывала Маргарита про свою первую и единственную любовь.

Познакомились спортсмены, как это обычно случается, на крупных соревнованиях. Уже знакомые Сухорукову гимнастки из групповых упражнений, которые хорошо общались с пловцами еще со времен Игр в Лондоне и Пекине, представили ему свою подругу — Маргариту. Случилось это летом 2013 года на Универсиаде в Казани.

— Мы шли из столовой с Сашей Меркуловой и Ксенией Дудкиной — чемпионкой лондонского состава, — рассказала Мамун. — Она как раз была с ним знакома и представила нас. Помню, он был такой загорелый, его белозубая улыбка… На самом деле это, наверное, была любовь с первого взгляда. Потому что меня никогда никто так не цеплял, никого к себе близко не подпускала. Девчонки мне об этом сразу сказали… Я ждала каждого сообщения, а потом все думала: «Что ответить? Что же ответить?» Сразу поняла, что он мне понравился, но все равно держала дистанцию.

Развивалось, конечно, все не так стремительно. Спортсмены долго переписывались — соревнования в Казани быстро закончились, и начались привычные разъезды.

— Он первый написал мне, да, — призналась спортсменка. — Он такой же спокойный, как и я, поэтому, когда мы вместе, у нас полная гармония. Да и эмоциональные, возможно, тоже одинаково. Еще он очень добрый и очень заботливый. Скорее всего, девушка ищет человека, похожего на своего отца. Я никогда не верила в это, но со временем начала видеть черты своего папы в Саше. Он такой же спокойный, добрый и заботливый, а главное — семейный. Отзывчивый, с чувством юмора. Мне кажется, что мы похожи, поэтому и сошлись.

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Паре предстояло пройти сквозь непростые испытания — подготовка к Олимпиаде и связанные с этими разъезды. Он готовился в США, она — на базе в Новогорске. Редкие встречи, переписки с поправкой на часовые пояса, разговоры по скайпу с перерывами на барахлящий интернет. Но все — к лучшему, поскольку испытания и расстояние только укрепляли чувства.

— Когда мы готовились к Олимпиаде, он тренировался в Лос-Анджелесе, да в целом все четырехлетие работал в Америке, я — в Новогорске, — продолжила Маргарита. — Мне кажется, это было даже к лучшему: таким образом и он мог посвятить все свое время только тренировкам, и я. Каждый день созванивались по скайпу, а новогорский интернет, который постоянно отключался или не ловил, бесил нас. Это было своего рода испытанием.

Все было понятно без слов — кто, как ни спортсмен, поймет спортсмена. Зато в постолимпийский год пара получила возможность начать строить новую жизнь.

— Думаю, что спортсмен спортсмена лучше понимает. И девчонки, которые встречались со спортсменами, то же самое говорят. Он всегда тебя поймет, например, когда ты пришла после тяжелой тренировки, не заставит что-то готовить. Оба знают, что хочется отдохнуть и одновременно побыть вместе. Речь именно о профессиональных спортсменах, если человек просто бегает по утрам — это, конечно, не то…

Встретились и нормально пообщались Александр и Маргарита только на Олимпиаде. А точнее, уже после соревнований. Сухоруков был одним из первых, кто поздравил Мамун с победой — немного неожиданной, ведь фавориткой была ее подруга — Яна Кудрявцева. Но в решающий момент лучше всех оказалась скромная труженица, его вторая половинка, за которую, по собственным признаниям, он переживал больше, чем когда-либо за себя. Уже тогда, сразу после выступления Мамун, Сухоруков признался: мол, чего скрывать, о свадьбе он думал и предложение сделать собирался. Но смешивать два события — эмоции от олимпийского успеха и личного счастья — не стал.

После момента триумфа и последовавших за ним многочисленных торжествах и приемах пара получила возможность немного наверстать упущенное.

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— Сейчас все просто: я, как липучка, прилипла к нему. Конечно, он все равно встречается с друзьями, занимается какими-то своими делами, но мы, можно сказать, наверстываем упущенное, — рассказывала гимнастка вскоре после завершения Игр.

Свою карьеру она не завершала целый год после Игр и до сих пор находилась в раздумьях, оставляя за собой право вернуться в привычный ей мир и в родные стены Новогорска. Но сам год был посвящен приятным хлопотам. Маргарита и Александр переехали в свою квартиру, занялись ремонтом. В прошлом декабре на балу олимпийцев он при стечении телекамер и лучших из лучших в мире российского спорта встал на одно колено и сделал ей предложение. Маргарита ответила «да», не раздумывая.

Свадьбу наметили на лето, но решили сыграть в начале сентября. Весь год невеста занималась восстановлением от травм, многочисленными мероприятиями и мастер-классами, а подготовку оставили на лето. Новая точка отсчета в их семье — 8 сентября, в этот день и родилась новая семья.

На вопрос, мечтает ли Маргарита о большой семье, она тоже отвечает без лишних сомнений:

— Да. И Саша как-то говорил — пятерых. Надеюсь, что он все же шутит. Но большая семья — это очень здорово! Во мне же есть часть восточного менталитета, папа, к примеру, был седьмым ребенком в семье. У них так заведено, и это очень здорово. Но на это нужно много времени и все силы. Посмотрим, у нас все только начинается.

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