Винер-Усманова: несколько городов РФ могут принять МЧМ-2019 по художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики (FIG) по итогам только что завершившегося исполкома сообщила, что готова отдать право проведения турнира России.
«У нас множество городов, способных принять эти соревнования: Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Казань. К старту будет готов великолепный зал в Ростове-на-Дону. Место проведения турнира будет определено позднее», — сказала Винер-Усманова.
Молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года — первый в истории турнир среди юниоров. «Это зрело давно, вся мировая общественность художественной гимнастики мечтала, чтобы были юниорские чемпионаты мира, но прежний президент [ФИЖ] Бруно Гранди был категорически против этой идеи, не хотел вешать себе на шею проблемы. Сейчас на пост президента ФИЖ пришел прогрессивный и порядочный человек из Японии Моринари Ватанабе и принял это решение. Первый чемпионат мира мы предложили провести в России, в преддверии Олимпийских игр», — рассказала глава ВФХГ.
«Юниоры всегда немного забыты, на третьих ролях участвуют в международных соревнованиях. Сейчас они станут более легитимными и востребованными. Это важная веха. Мы считаем, что это будет полезно для развития художественной гимнастики в России и мире», — добавила Винер-Усманова.