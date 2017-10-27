Винер-Усманова: несколько городов РФ могут принять МЧМ-2019 по художественной гимнастике

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован0
СКА3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь1
Локомотив4
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь3
Барыс3
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Ницца
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада4
Югра0
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. НХЛ
28.10
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
21:01 (мск), источник: ТАСС

Винер-Усманова: Несколько городов РФ могут принять МЧМ-2019 по художественной гимнастике

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Несколько российских городов способны принять молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Источник: ИТАР-ТАСС

Международная федерация гимнастики (FIG) по итогам только что завершившегося исполкома сообщила, что готова отдать право проведения турнира России.

«У нас множество городов, способных принять эти соревнования: Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Казань. К старту будет готов великолепный зал в Ростове-на-Дону. Место проведения турнира будет определено позднее», — сказала Винер-Усманова.

Молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года — первый в истории турнир среди юниоров. «Это зрело давно, вся мировая общественность художественной гимнастики мечтала, чтобы были юниорские чемпионаты мира, но прежний президент [ФИЖ] Бруно Гранди был категорически против этой идеи, не хотел вешать себе на шею проблемы. Сейчас на пост президента ФИЖ пришел прогрессивный и порядочный человек из Японии Моринари Ватанабе и принял это решение. Первый чемпионат мира мы предложили провести в России, в преддверии Олимпийских игр», — рассказала глава ВФХГ.

«Юниоры всегда немного забыты, на третьих ролях участвуют в международных соревнованиях. Сейчас они станут более легитимными и востребованными. Это важная веха. Мы считаем, что это будет полезно для развития художественной гимнастики в России и мире», — добавила Винер-Усманова.

 ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Винер-Усманова: несколько городов РФ могут принять МЧМ-2019 по художественной гимнастике
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
ЧМ-2018 станет рекордным по объему призового фонда
Новый клубный турнир может заменить Кубок конфедераций
«Арсенал» (Тула) — ЦСКА: стартовые составы команд
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь