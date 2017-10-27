Винер-Усманова: несколько городов РФ могут принять МЧМ-2019 по художественной гимнастике

Молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике 2019 года — первый в истории турнир среди юниоров. «Это зрело давно, вся мировая общественность художественной гимнастики мечтала, чтобы были юниорские чемпионаты мира, но прежний президент [ФИЖ] Бруно Гранди был категорически против этой идеи, не хотел вешать себе на шею проблемы. Сейчас на пост президента ФИЖ пришел прогрессивный и порядочный человек из Японии Моринари Ватанабе и принял это решение. Первый чемпионат мира мы предложили провести в России, в преддверии Олимпийских игр», — рассказала глава ВФХГ.