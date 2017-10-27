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20:14 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Проведение молодежного ЧМ по художественной гимнастике будет честью для России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Многие российские города посчитают за честь провести первый в истории молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила готовность отдать право проведения молодежного чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике России.

«Я поздравляю Ирину Александровну [Винер-Усманову]. Принятие такого решения — это ее огромная заслуга, ведь Россия — лидер по золотым медалям в художественной гимнастике. Я уверен, что российские города посчитают за честь провести первый молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике — Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург и многие другие. В любом городе страны соревнования пройдут на высочайшем уровне, ярко и зрелищно», — сказал Колобков.

Заседание исполкома FIG пройдет с 1 по 2 марта в швейцарской Лозанне.

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