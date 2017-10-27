Колобков: Проведение молодежного ЧМ по художественной гимнастике будет честью для России

«Я поздравляю Ирину Александровну [Винер-Усманову]. Принятие такого решения — это ее огромная заслуга, ведь Россия — лидер по золотым медалям в художественной гимнастике. Я уверен, что российские города посчитают за честь провести первый молодежный чемпионат мира по художественной гимнастике — Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург и многие другие. В любом городе страны соревнования пройдут на высочайшем уровне, ярко и зрелищно», — сказал Колобков.