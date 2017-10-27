FIG готова отдать России первый юниорский ЧМ по художественной гимнастике в 2019 году
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
FIG объявила, что чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике среди юниоров будут проводиться с 2019 года. Отмечается, что комиссия по проведению соревнований FIG должна выработать детали и представить их на утверждение президентской комиссии и исполкому.
«Исполком подтверждает намерение передать право проведения первого юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике Федерации гимнастики Венгрии, юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике — Всероссийской федерации художественной гимнастики», — говорится в сообщении.
«Взрослые» чемпионаты Европы по художественной гимнастике проходят ежегодно, чемпионаты мира — во все годы, кроме олимпийских.