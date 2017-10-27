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20:01 (мск), источник: Р-Спорт

FIG готова отдать России первый юниорский ЧМ по художественной гимнастике в 2019 году

МОСКВА, 27 окт — Р-Спорт. Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) подтвердил готовность передать Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) право проведения первого юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, который состоится в 2019 году, сообщается на официальном сайте FIG.

Источник: РИА "Новости"

FIG объявила, что чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике среди юниоров будут проводиться с 2019 года. Отмечается, что комиссия по проведению соревнований FIG должна выработать детали и представить их на утверждение президентской комиссии и исполкому.

«Исполком подтверждает намерение передать право проведения первого юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике Федерации гимнастики Венгрии, юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике — Всероссийской федерации художественной гимнастики», — говорится в сообщении.

«Взрослые» чемпионаты Европы по художественной гимнастике проходят ежегодно, чемпионаты мира — во все годы, кроме олимпийских.

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