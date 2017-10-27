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12:50 (мск), источник: ТАСС

Мустафина в первом после возвращения в спорт выступлении покажет упражнения на бревне

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, возобновившая в начале сентября тренировки после рождения ребенка, в первом после возвращения в спорт выступлении покажет зрителям упражнения на бревне — снаряде, на котором в 2013 году стала чемпионкой мира. Об этом Мустафина сообщила ТАСС.

В субботу в Москве пройдет гимнастическое шоу, в которому примут участие практически все сильнейшие спортсмены страны.

«Я буду выступать на бревне, — заметила Мустафина. — Несмотря на всю кажущуюся опасность этого снаряда, мне легче всего было вспомнить свою программу именно на бревне».

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а 3 сентября спортсменка приехала на сбор на базу «Озеро Круглое» и начала тренироваться. Гимнастка нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы — 2018 в британском Глазго. Первым стартом для этой спортсменки после возвращения в спорт должен стать весенний чемпионат России — 2018.

«Восстановление идет своим чередом, я не форсирую события, — сказала спортсменка. — Тяжело ли мне сейчас? Я думала, что все будет гораздо труднее. Сейчас я дорожу каждой тренировкой, поэтому перенесла на более поздний срок плановый визит в Германию в медицинскую клинику, где мне два года назад оперировали колено».

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также на ее счету два серебра и три бронзы Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро. Она является трехкратной чемпионкой мира и многократным призером европейских первенств.

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