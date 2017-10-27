Мустафина в первом после возвращения в спорт выступлении покажет упражнения на бревне

В субботу в Москве пройдет гимнастическое шоу, в которому примут участие практически все сильнейшие спортсмены страны.

«Я буду выступать на бревне, — заметила Мустафина. — Несмотря на всю кажущуюся опасность этого снаряда, мне легче всего было вспомнить свою программу именно на бревне».

В начале июня 23-летняя Мустафина родила девочку, которую назвали Алисой, а 3 сентября спортсменка приехала на сбор на базу «Озеро Круглое» и начала тренироваться. Гимнастка нацелена выступить в личном многоборье на августовском чемпионате Европы — 2018 в британском Глазго. Первым стартом для этой спортсменки после возвращения в спорт должен стать весенний чемпионат России — 2018.

«Восстановление идет своим чередом, я не форсирую события, — сказала спортсменка. — Тяжело ли мне сейчас? Я думала, что все будет гораздо труднее. Сейчас я дорожу каждой тренировкой, поэтому перенесла на более поздний срок плановый визит в Германию в медицинскую клинику, где мне два года назад оперировали колено».