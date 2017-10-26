Возвратившиеся в спорт гимнастки Мустафина и Комова выступят в шоу Немова

Источник: РИА "Новости"

В шоу Немова, которое пройдет в столичном «Мегаспорте», будут задействованы более 200 участников. Это звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, актеры и музыканты.

Для Мустафиной и Комовой шоу станет первым публичным выступлением после длительного перерыва. Мустафина в последний раз выходила на помост в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии, Комова — весной прошлого года на чемпионате России. Первая приступила к тренировкам вместе с национальной командой после рождения ребенка в начале сентября, вторая — в конце июня.

В числе участников шоу обладательница золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года Мария Пасека и двукратные призеры этого турнира Елена Еремина и Давид Белявский. Также в шоу выступят Анастасия Ильянкова, Никита Игнатьев, Сергей Ельцов и серебряные призеры ОИ-2016 Ангелина Мельникова и Никита Нагорный.

«Я очень благодарен главному тренеру сборной России Андрею Федоровичу Родионенко за то, что он дал возможность нашим сильнейшим спортсменам выступить на этом шоу, позволил показать наших звезд гимнастики болельщикам, — сказал ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Немов. — Для меня самое главное, чтобы никто из спортсменов здесь не получил травму. Снаряды, помост ничем не отличаются от тех, на которых наши ведущие гимнасты привыкли выступать».