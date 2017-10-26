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17:58 (мск), источник: ТАСС

Возвратившиеся в спорт гимнастки Мустафина и Комова выступят в шоу Немова

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина и обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира Виктория Комова, вернувшиеся в спорт после длительного перерыва, примут участие в гимнастическом шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение», которое пройдет в субботу в Москве, передает корреспондент ТАСС с репетиции мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

В шоу Немова, которое пройдет в столичном «Мегаспорте», будут задействованы более 200 участников. Это звезды спортивной и художественной гимнастики, акробаты, танцоры, актеры и музыканты.

Для Мустафиной и Комовой шоу станет первым публичным выступлением после длительного перерыва. Мустафина в последний раз выходила на помост в августе 2016 года на Олимпиаде в Бразилии, Комова — весной прошлого года на чемпионате России. Первая приступила к тренировкам вместе с национальной командой после рождения ребенка в начале сентября, вторая — в конце июня.

В числе участников шоу обладательница золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике 2017 года Мария Пасека и двукратные призеры этого турнира Елена Еремина и Давид Белявский. Также в шоу выступят Анастасия Ильянкова, Никита Игнатьев, Сергей Ельцов и серебряные призеры ОИ-2016 Ангелина Мельникова и Никита Нагорный.

«Я очень благодарен главному тренеру сборной России Андрею Федоровичу Родионенко за то, что он дал возможность нашим сильнейшим спортсменам выступить на этом шоу, позволил показать наших звезд гимнастики болельщикам, — сказал ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион Немов. — Для меня самое главное, чтобы никто из спортсменов здесь не получил травму. Снаряды, помост ничем не отличаются от тех, на которых наши ведущие гимнасты привыкли выступать».

Первым официальным стартом для Мустафиной должен стать весенний чемпионат России, для обладательницы двух серебряных наград ОИ-2012 Комовой — декабрьский Кубок Воронина.

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