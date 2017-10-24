Война — насильникам: спортсменки не желают больше молчать
Громкий скандал с домогательствами к юным американским гимнасткам может изменить весь современный спорт.
Громкий скандал с домогательствами к юным американским гимнасткам может изменить весь современный спорт.
Американского
Я ДУМАЛА, ЧТО УМРУ В ТУ НОЧЬ
Гимнастке Маккайле Марони сейчас 21 год. В 16 она стала олимпийской чемпионкой на Играх-2012 в Лондоне в составе команды США, а еще раньше выиграла три золотые награды чемпионатов мира. В спортивный зал Марони впервые привели в возрасте двух лет (!). В школу она практически никогда не ходила. С самого начала родители сделали выбор в пользу домашнего обучения, чтобы девочка могла все свое время посвящать гимнастике. Вскоре после лондонской Олимпиады Марони была вынуждена завершить карьеру
И вот спустя столько лет, в своем «Твиттере» Марони предъявила официальные обвинения в изнасиловании бывшему врачу сборной команды по имени Ларри Нассар. По словам гимнастки, уже с 13 лет врач начал оказывать ей особые знаки внимания. А само преступление произошло при ужасающих обстоятельствах.
— Самая страшная ночь в моей жизни случилась, когда мне было 15 лет, — написала Марони. — Я летела с командой в Токио. Он (доктор Насар. — Прим. «СЭ») дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню, я была с ним в номере и получала «лечение». Я думала, что умру в ту ночь.
Примерно теми же словами описывает произошедшее с ней известная советская гимнастка Татьяна Гуцу.
— Это существо украло у меня все, что есть в женщине, — написала Гуцу о своем бывшем товарище по команде Виталии Щербе. Сейчас Гуцу 41 год, она давно живет в США. Изнасилование произошло с ней в том же возрасте, что и с Марони — в 15 лет. Следующие 26 лет Гуцу молчала, высказавшись — в точности, как и американка — в Интернете, в рамках известного флешмоба.
НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ — ИЛИ НЕ ХОТЕЛ ЗАМЕЧАТЬ?
Почему же столько лет эти страшные истории — если поверить в их достоверность — оставались тайной для широкой общественности? Почему вслух о
Нетрудно понять причины молчания самих девушек. Хотя бы потому, что абсолютное большинство жертв изнасилования, тем более несовершеннолетних, испытывает после случившегося дикий стыд. Тут же речь идет о 15-летних девочках, которые должны были встать и пойти против своей команды, тренера, товарищей… Многие бы из нынешних критиков Марони и Гуцу на это отважились?
Вспомните историю американки: она практически жила в тренировочном зале, начиная с двух лет. Неудивительно, что смелости вслух сказать о случившемся она набралась, только когда окончательно с карьерой в зале рассталась. Куда непонятней, где все эти годы были ее родители?
Если верить доказательствам обвинения, тот самый доктор Ларри Нассар за десятилетия работы в командах по гимнастике и другим видам спорта успел осуществить домогательства разной степени тяжести по отношению к 140 (!) девушкам. Показания все эти спортсменки согласились давать только сейчас, когда Нассар уже в тюрьме. Но неужели родители, друзья, близкие полутора сотен человек тоже все эти годы оставались в неведении? Им никто ни о чем не рассказывал, или они просто предпочитали ничего не замечать?
Тут стоит сделать ремарку. Не случайно большинство спортсменок, добивающихся высоких результатов в профессиональном спорте, происходят из неблагополучных семей. У таких детей выше мотивация и меньше родительской опеки. Чтобы вырваться из нищеты, поехать заграницу, купить новый смартфон — можно и «перетерпеть», все же так делают.
Там, где более чуткий родитель, при первом же сигнале заберет своего ребенка из секции и поставит крест на спортивной карьере, иные мамы и папы самоустранятся. И из ребенка вырастет чемпион, которым будет гордиться вся страна. Вопрос только, какой ценой достанутся все эти медали.
ЗАЩИТА ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ
Еще одно неслучайное совпадение — тот факт, что в обоих громких скандалах последних дней речь идет именно о спортивной гимнастике. Одном из немногих видов спорта, где: а) взрослые
Гимнастика — это далеко не плавание, где тренер стоит на бортике, а спортсмен тренируется в бассейне. И даже не легкая атлетика или лыжные гонки, где наставнику, чтобы воздействовать на ученика, достаточно секундомера и громкого голоса. В гимнастике практически все элементы разучиваются «в руках» — то есть тренер держит спортсмена, помогая ему овладеть той или иной техникой. Даже на соревнованиях уровня чемпионатов мира или Олимпиад во время, например, упражнений на брусьях, наставник стоит рядом со снарядом — чтобы поймать и подстраховать гимнаста в случае падения. На каждой тренировке такие падения и поддержки исчисляются десятками…
Нет нужды говорить, что поймать молодую девушку тоже можно
У каждого свое понимание о границах собственного тела. То, что подруга Татьяны Гуцу по команде Татьяна Торопова назвала «может, он немного и лез к ней, но насилия не было», сама героиня восприняла иначе. И это право человека — решать, на какое расстояние подпустить к себе другого. Любое прикосновение, которое выходит за границы зоны комфорта другого человека, может и должно считаться насилием.
В то же время, в большом спорте сохранить понимание об этих границах крайне сложно. Не может
Но в большинстве случаев, нам придется полагаться на здравый смысл педагогов и, конечно, родителей учеников. С первыми все понятно: в случае реальных злоупотреблений, исправить тут может только тюрьма. Но вот вторые сейчас получают крайне эффективный инструмент для давления на тренера. Не поставишь моего ребенка в основной состав? Не возьмешь в команду на международные соревнования? А мы тебя возьмем и обвиним в педофилии — иди потом оправдывайся!
КАК ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ЛЮБОВЬ
Проблема сексуальных взаимоотношений спортсмен/тренер, на самом деле, стара как мир. Браки между молодыми ученицами и их, скажем так, солидного возраста наставниками встречаются в российских сборных сплошь и рядом. Да и не только в российских — это нормальная практика даже на мировом уровне. Судить и тем более обвинять в
В большинстве видов спорта ребенок практически полностью зависит от тренера. Маленький человек проводит в спортивном зале или на трассе практически все свое время. И именно от тренера зависит, поедет ли он на соревнования, станут его каждый день ругать или возносить до небес, объявят гением или отработанным материалом…
Неудивительно, что наиболее успешные дети, особенно девочки, в период переходного возраста нередко начинают испытывать к тренеру особые чувства. Это похоже на влюбленность взрослого человека, например, в собственного психолога. То есть в человека, который выполняет свои профессиональные обязанности, но вы желаете видеть в них
Что делать с этими порывами неокрепшей психики, как правило, остается на совести педагога. Помочь разобраться тут могут закон и здравый смысл родителей и тренера. Но к сожалению, далеко не всегда эти принципы работают. На пути в профессиональный спорт ребенка и так поджидает масса опасностей: травматизм, упущенное образование, допинг, в конце концов. Теперь к ним гласно прибавилась и еще одна — сексуальное насилие со стороны тренеров или более взрослых товарищей по команде. Решение этой проблемы может полностью изменить современный спорт.
Наталья МАРЬЯНЧИК.