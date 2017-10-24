Война — насильникам: спортсменки не желают больше молчать

Источник: AFP 2017

Американского доктора-педофила Ларри Нассара могут пожизненно осудить за сексуальные приставания по отношению к 140 спортсменкам. Советская гимнастка Татьяна Гуцу обвинила в изнасиловании бывшего товарища по команде, шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербу. Все это — новостные сводки только последних пары недель. Слишком много совпадений, чтобы не заставить задуматься.

Я ДУМАЛА, ЧТО УМРУ В ТУ НОЧЬ

Гимнастке Маккайле Марони сейчас 21 год. В 16 она стала олимпийской чемпионкой на Играх-2012 в Лондоне в составе команды США, а еще раньше выиграла три золотые награды чемпионатов мира. В спортивный зал Марони впервые привели в возрасте двух лет (!). В школу она практически никогда не ходила. С самого начала родители сделали выбор в пользу домашнего обучения, чтобы девочка могла все свое время посвящать гимнастике. Вскоре после лондонской Олимпиады Марони была вынуждена завершить карьеру из-за травм.

И вот спустя столько лет, в своем «Твиттере» Марони предъявила официальные обвинения в изнасиловании бывшему врачу сборной команды по имени Ларри Нассар. По словам гимнастки, уже с 13 лет врач начал оказывать ей особые знаки внимания. А само преступление произошло при ужасающих обстоятельствах.

— Самая страшная ночь в моей жизни случилась, когда мне было 15 лет, — написала Марони. — Я летела с командой в Токио. Он (доктор Насар. — Прим. «СЭ») дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню, я была с ним в номере и получала «лечение». Я думала, что умру в ту ночь.

Примерно теми же словами описывает произошедшее с ней известная советская гимнастка Татьяна Гуцу.

— Это существо украло у меня все, что есть в женщине, — написала Гуцу о своем бывшем товарище по команде Виталии Щербе. Сейчас Гуцу 41 год, она давно живет в США. Изнасилование произошло с ней в том же возрасте, что и с Марони — в 15 лет. Следующие 26 лет Гуцу молчала, высказавшись — в точности, как и американка — в Интернете, в рамках известного флешмоба.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ — ИЛИ НЕ ХОТЕЛ ЗАМЕЧАТЬ?

Почему же столько лет эти страшные истории — если поверить в их достоверность — оставались тайной для широкой общественности? Почему вслух о секс-скандалах большого спорта стали говорить только сейчас, хотя подобные преступления происходили много лет назад?

Нетрудно понять причины молчания самих девушек. Хотя бы потому, что абсолютное большинство жертв изнасилования, тем более несовершеннолетних, испытывает после случившегося дикий стыд. Тут же речь идет о 15-летних девочках, которые должны были встать и пойти против своей команды, тренера, товарищей… Многие бы из нынешних критиков Марони и Гуцу на это отважились?

Вспомните историю американки: она практически жила в тренировочном зале, начиная с двух лет. Неудивительно, что смелости вслух сказать о случившемся она набралась, только когда окончательно с карьерой в зале рассталась. Куда непонятней, где все эти годы были ее родители?

Если верить доказательствам обвинения, тот самый доктор Ларри Нассар за десятилетия работы в командах по гимнастике и другим видам спорта успел осуществить домогательства разной степени тяжести по отношению к 140 (!) девушкам. Показания все эти спортсменки согласились давать только сейчас, когда Нассар уже в тюрьме. Но неужели родители, друзья, близкие полутора сотен человек тоже все эти годы оставались в неведении? Им никто ни о чем не рассказывал, или они просто предпочитали ничего не замечать?

Тут стоит сделать ремарку. Не случайно большинство спортсменок, добивающихся высоких результатов в профессиональном спорте, происходят из неблагополучных семей. У таких детей выше мотивация и меньше родительской опеки. Чтобы вырваться из нищеты, поехать заграницу, купить новый смартфон — можно и «перетерпеть», все же так делают.

Там, где более чуткий родитель, при первом же сигнале заберет своего ребенка из секции и поставит крест на спортивной карьере, иные мамы и папы самоустранятся. И из ребенка вырастет чемпион, которым будет гордиться вся страна. Вопрос только, какой ценой достанутся все эти медали.

ЗАЩИТА ИЛИ ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ

Еще одно неслучайное совпадение — тот факт, что в обоих громких скандалах последних дней речь идет именно о спортивной гимнастике. Одном из немногих видов спорта, где: а) взрослые мужчины-тренеры на постоянной основе работают с маленькими девочками, и б) овладение элементами невозможно без физического контакта между тренером и спортсменом.

Гимнастика — это далеко не плавание, где тренер стоит на бортике, а спортсмен тренируется в бассейне. И даже не легкая атлетика или лыжные гонки, где наставнику, чтобы воздействовать на ученика, достаточно секундомера и громкого голоса. В гимнастике практически все элементы разучиваются «в руках» — то есть тренер держит спортсмена, помогая ему овладеть той или иной техникой. Даже на соревнованиях уровня чемпионатов мира или Олимпиад во время, например, упражнений на брусьях, наставник стоит рядом со снарядом — чтобы поймать и подстраховать гимнаста в случае падения. На каждой тренировке такие падения и поддержки исчисляются десятками…

Нет нужды говорить, что поймать молодую девушку тоже можно по-разному. В детской секции, куда ходит мой сын, тренер перетаскивает детей по залу, словно котят — за шкирку. Четырехлетние дети смеются, им весело и интересно. Но придирчивый родитель может отреагировать иначе. А чем старше дети — тем больше сомнений и подозрений.

У каждого свое понимание о границах собственного тела. То, что подруга Татьяны Гуцу по команде Татьяна Торопова назвала «может, он немного и лез к ней, но насилия не было», сама героиня восприняла иначе. И это право человека — решать, на какое расстояние подпустить к себе другого. Любое прикосновение, которое выходит за границы зоны комфорта другого человека, может и должно считаться насилием.

В то же время, в большом спорте сохранить понимание об этих границах крайне сложно. Не может фигурист-парник не дотрагиваться до своей партнерши. Не может тренер по гимнастике не трогать малолетних учениц — это, в конце концов, просто опасно. Довести ситуацию до абсурда и запретить любые физические контакты в принципе — невозможно. Хотя такие попытки есть: например, уже сейчас в ряде школ существует неформальный запрет на работу мужчин в качестве учителей физкультуры. Мол, слишком много сразу появляется подозрений у родителей девочек.

Но в большинстве случаев, нам придется полагаться на здравый смысл педагогов и, конечно, родителей учеников. С первыми все понятно: в случае реальных злоупотреблений, исправить тут может только тюрьма. Но вот вторые сейчас получают крайне эффективный инструмент для давления на тренера. Не поставишь моего ребенка в основной состав? Не возьмешь в команду на международные соревнования? А мы тебя возьмем и обвиним в педофилии — иди потом оправдывайся!

КАК ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОЖДАЕТ ЛЮБОВЬ

Проблема сексуальных взаимоотношений спортсмен/тренер, на самом деле, стара как мир. Браки между молодыми ученицами и их, скажем так, солидного возраста наставниками встречаются в российских сборных сплошь и рядом. Да и не только в российских — это нормальная практика даже на мировом уровне. Судить и тем более обвинять в чем-то женатых людей, конечно, неправильно. Им остается только пожелать счастливой семейной жизни. Но вопросы тут возникают: в каком возрасте эта совместная жизнь началась?

В большинстве видов спорта ребенок практически полностью зависит от тренера. Маленький человек проводит в спортивном зале или на трассе практически все свое время. И именно от тренера зависит, поедет ли он на соревнования, станут его каждый день ругать или возносить до небес, объявят гением или отработанным материалом…

Неудивительно, что наиболее успешные дети, особенно девочки, в период переходного возраста нередко начинают испытывать к тренеру особые чувства. Это похоже на влюбленность взрослого человека, например, в собственного психолога. То есть в человека, который выполняет свои профессиональные обязанности, но вы желаете видеть в них что-то большее.

Что делать с этими порывами неокрепшей психики, как правило, остается на совести педагога. Помочь разобраться тут могут закон и здравый смысл родителей и тренера. Но к сожалению, далеко не всегда эти принципы работают. На пути в профессиональный спорт ребенка и так поджидает масса опасностей: травматизм, упущенное образование, допинг, в конце концов. Теперь к ним гласно прибавилась и еще одна — сексуальное насилие со стороны тренеров или более взрослых товарищей по команде. Решение этой проблемы может полностью изменить современный спорт. ​