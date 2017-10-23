Алина Адильханова — чемпионка Казахстана по художественной гимнастике

На Кубке республики среди взрослых первой стала Алина Адильханова из ЮКО.

В групповых упражнениях среди взрослых также лидировала команда ЮКО.

На чемпионате Казахстана Алина Адильханова выиграла 4 золотые медали, победив во всех дисциплинах. Даяна Абдирбекова стала обладательницей одной серебряной и одной бронзовой наград. Айгерим Ахметова завоевала бронзу.