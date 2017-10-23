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09:42 (мск), источник: Prosports.kz

Алина Адильханова — чемпионка Казахстана по художественной гимнастике

Команда Южноказахстанской области по художественной гимнастике лидировала на домашнем чемпионате и Кубке страны, сообщает корреспондент Prosports.kz.

На Кубке республики среди взрослых первой стала Алина Адильханова из ЮКО.

Среди молодежи победительницей стала шымкентская гимнастка Роза Абитова.

В групповых упражнениях среди взрослых также лидировала команда ЮКО.

На чемпионате Казахстана Алина Адильханова выиграла 4 золотые медали, победив во всех дисциплинах. Даяна Абдирбекова стала обладательницей одной серебряной и одной бронзовой наград. Айгерим Ахметова завоевала бронзу.

В групповых упражнениях сборная ЮКО выиграла золото и серебро.

У молодежи Дина Орынбасарова завоевала золото, Роза Абитова серебро.

В групповых состязаниях команда Шымкента стала обладательницей золотой и серебряной наград.

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