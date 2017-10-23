Алина Адильханова — чемпионка Казахстана по художественной гимнастике
Команда Южноказахстанской области по художественной гимнастике лидировала на домашнем чемпионате и Кубке страны, сообщает корреспондент Prosports.kz.
Команда Южноказахстанской области по художественной гимнастике лидировала на домашнем чемпионате и Кубке страны, сообщает корреспондент Prosports.kz.
На Кубке республики среди взрослых первой стала Алина Адильханова из ЮКО.
Среди молодежи победительницей стала шымкентская гимнастка Роза Абитова.
В групповых упражнениях среди взрослых также лидировала команда ЮКО.
На чемпионате Казахстана Алина Адильханова выиграла 4 золотые медали, победив во всех дисциплинах. Даяна Абдирбекова стала обладательницей одной серебряной и одной бронзовой наград. Айгерим Ахметова завоевала бронзу.
В групповых упражнениях сборная ЮКО выиграла золото и серебро.
У молодежи Дина Орынбасарова завоевала золото, Роза Абитова серебро.
В групповых состязаниях команда Шымкента стала обладательницей золотой и серебряной наград.