Бравикова выиграла все упражнения на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии

В упражнениях с лентой она заработала 18,050 балла. Второе место заняла белоруска Юлия Евчик (16,050). Третьей стала россиянка Полина Хонина (15,850). В упражнениях с булавами Бравикова получила 18,950 балла. Второе место у Хониной (17,650), третьей — у Евчик (17,050).

В упражнениях с мячом выступление россиянки оценили в 18,600 балла. Второй стала Хонина (17,700), третьей — итальянка Алессия Руссо (15,950). В упражнениях с обручем Бравикова набрала 18,700 балла, на второй позиции Хонина (17,100), на третьей — Руссо (16,350).

Ранее 18-летняя Бравикова выиграла личное многоборье.