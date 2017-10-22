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19:39 (мск), источник: ТАСС

Бравикова выиграла все упражнения на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Чехии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянка Юлия Бравикова стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в чешском Брно в упражнениях с лентой, булавами, мячом и обручем.

В упражнениях с лентой она заработала 18,050 балла. Второе место заняла белоруска Юлия Евчик (16,050). Третьей стала россиянка Полина Хонина (15,850). В упражнениях с булавами Бравикова получила 18,950 балла. Второе место у Хониной (17,650), третьей — у Евчик (17,050).

В упражнениях с мячом выступление россиянки оценили в 18,600 балла. Второй стала Хонина (17,700), третьей — итальянка Алессия Руссо (15,950). В упражнениях с обручем Бравикова набрала 18,700 балла, на второй позиции Хонина (17,100), на третьей — Руссо (16,350).

Ранее 18-летняя Бравикова выиграла личное многоборье.

Следующий этап Гран-при пройдет с 22 по 26 ноября в израильском Эйлате.

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