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11:21 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские атлеты завоевали четыре награды в многоборье на ЧЕ по спортивной акробатике

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали четыре награды в многоборье на чемпионате Европы по спортивной акробатике в польском Жешуве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

В соревнованиях смешанных пар вне конкуренции были россияне Марина Чернова и Георгий Патарая, которые победили в многоборье с результатом 92.240. Серебряные награды в упорной борьбе завоевали белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник (86.370), которые смогли опередить британскую пару Льюис Уокер / Кэтрин Уильямс (85.110).

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На третью ступень пьедестала почета поднялся мужской дуэт Алексея Зайца и Артема Ященко. В Жешуве гомельчане столкнулись с необъективным судейством в балансовом упражнении. Награда досталась белорусам только после апелляции на низкие оценки. В итоге белорусы вытеснили из тройки призеров титулованных немцев Себастьяна Тима и Михаила Крафта и завоевали бронзовые награды (84.290). Чемпионами Европы стали россияне Игорь Мишев и Николай Супрунов (86.450), а бельгийцы Килиан Гоффо и Робин Кассе заняли второе место (85.550).

В соревнованиях женских групп подтвердили высокий класс Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина. У белорусок бронзовая награда (83.790). Победили здесь россиянки (87.560), на втором месте представительницы Великобритании (86.000).

В многоборье мужских групп у юниоров третье место заняли Никита Борисенко, Владислав Лишов, Артем Бухвалов и Роман Макаренко.

Всего же на соревнованиях в Польше белорусы поднимались на пьедестал уже 10 раз в разных возрастных группах.

Чемпионат Европы по спортивной акробатике завершится 22 октября.

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