Гимнастка Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Путин предложил россиянам платить за медицину
Жириновский предложил замену новогодним каникулам
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
42-летняя Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Трактор0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Амур0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
16:51 (мск), источник: Р-Спорт

Гимнастка Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка 1992 года в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу заявила, что начнет судебный процесс против шестикратного чемпиона Игр в Барселоне в том же виде спорта советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо, которого ранее она обвинила в изнасиловании.

Ранее 41-летняя Гуцу на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором заявила, что была изнасилована Щербо. По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Гуцу и Щербо были партнерами по сборной СССР, а позднее оба выступали за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты. Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», — сказала Гуцу, чьи слова приводит tsn.ua.

Гуцу присоединилась к движению «Me too», которое зародилось после того, как на прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей
Пресс-служба УЕФА — о Роналду: Так любит ЛЧ, что поёт её гимн
Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь