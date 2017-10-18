Гимнастка Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании

Ранее 41-летняя Гуцу на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором заявила, что была изнасилована Щербо. По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Гуцу и Щербо были партнерами по сборной СССР, а позднее оба выступали за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты. Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее», — сказала Гуцу, чьи слова приводит tsn.ua.