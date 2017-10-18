Гимнастка Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Ранее 41-летняя Гуцу на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором заявила, что была изнасилована Щербо. По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Гуцу и Щербо были партнерами по сборной СССР, а позднее оба выступали за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.
«Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с
Гуцу присоединилась к движению «Me too», которое зародилось после того, как на прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.