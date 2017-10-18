Секс-скандал через четверть века

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СОМОВ

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила шестикратного победителя Олимпиады-1992 белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. По словам Гуцу, преступление произошло в 1991 году во время соревнований в Штутгарте, где оба спортсмена выступали за сборную СССР. Татьяне в тот момент было 15 лет, ее возможному насильнику — 19. Выступить с обвинениями Гуцу, которой сейчас уже 41 год, решилась спустя 26 лет.

В профессиональном спорте регулярно случаются скандалы, связанные с сексуальными домогательствами и насилием над несовершеннолетними. Однако почему-то особенно часто эти истории выплывают в спортивной гимнастике (хотя и не только в ней). Причем, порой речь идет об очень давних событиях, когда выяснить правомерность обвинений крайне затруднительно. «СЭ» собрал самые яркие из таких скандалов.

ОТКРОВЕНИЯ КОРБУТ

В 1988 году олимпийская чемпионка из Белоруссии Ольга Корбут выпустила книгу, в которой обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене (Ольге в тот момент было 17 лет). В этой истории была масса нестыковок, ведь во время Олимпиады-1972 Кныш жил вдали от своей воспитанницы и видел ее урывками. Однако обвинения упали на благоприятную почву, ведь еще в начале 1980-х Ренальда обвиняли в изнасиловании и растлении юных гимнасток. Доказательств тогда не нашли, то репутация белорусского специалиста оказалась безвозвратно подорвана.

ДОКТОР-РАСТЛИТЕЛЬ

В прошлом году в США разгорелся скандал, связанный с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. После публикации в СМИ информации о том, что этот специалист на протяжении 20 лет под видом лечения и терапии совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних спортсменок, 18 пострадавших подали на доктора в суд. Всего жертвами Ларри могли стать более 80 девушек. Во время судебных слушаний Нассар признал себя виновным по трем эпизодам. Теперь 53-летнему американцу грозит до 60 лет заключения.

В 2005 году тренер олимпийской сборной США Марвин Шарп покончил с собой в тюрьме во время расследования, которое проводилось в его отношении по обвинению в растлении и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в производстве и хранении детской порнографии.

17 ЛЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1995 году бывший тренер сборной Великобритании по плаванию Пол Хиксон получил 17 лет тюрьмы за растление и изнасилование несовершеннолетних спортсменок. Суд признал 48-летнего на тот момент специалиста виновным по 15 из 17 эпизодам обвинения. Во время слушаний Хиксон уверял, что сексуальные действия были частью его методики, направленной на улучшение результатов пловчих.

ПРЕСТУПНЫЕ ИГРЫ

В 2013 году греческий баскетбольный тренер Никос Сирагакис получил 220 лет тюрьмы за сексуальные преступления в отношении 33 несовершеннолетних. Первоначально в материалах дела фигурировали 53 ребенка, пострадавших от сексуальных домогательств Сирагакиса. Сам осужденный уверял, что целью растлевающих занятий было преодоление комплексов и фобий мальчиков. При обыске в компьютере Никоса нашли фото с детской порнографией.

БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ДОПИНГ