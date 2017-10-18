Другая история Золушки. Лучший гимнаст СССР оказался насильником?

Источник: РИА "Новости"

Суда не будет

На фоне секс-скандала с кинопродюсером Харви Вайнштейном и других признаний звёзд спорта и шоу-бизнеса одна из героинь Олимпиады в Барселоне советская и украинская гимнастка Татьяна Гуцу сделала шокирующее признание. Дескать, шестикратный победитель этих Игр, прославленный советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо изнасиловал её в 15-летнем возрасте. Случилось это в 1991 году на соревнованиях в Штутгарте. Друзья и подруги по сборной всё знали, но никто не встал на защиту юной Тани.

25 лет спортсменка жила с этой душевной травмой, пока с помощью социальной сети Фейсбук не решилась на признание.



Конечно, спустя годы доказать вину Щербо будет сложно, даже если свидетели произошедшего примут сторону Гуцу. Во-первых, уже невозможно будет провести полноценное расследование, во-вторых, преступление попадает под сроки давности. В России за изнасилование судят только на протяжении десяти лет после совершения преступления. В Германии, где якобы это произошло, законы строже, но насилие над несовершеннолетними карается, если прошло менее 20 лет с тех пор, как жертве исполнилось 18, а Гуцу уже за 40.

Кто такой Виталий Щербо

Однако эта история не может не оставить следа на светлом лике Виталия Щербо, который до сих пор остаётся одним из самых титулованных олимпийцев в истории. Кроме него никому, за исключением американских пловцов Марка Спитца и Майкла Фелпса, не удавалось выигрывать шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Щербо победил в личных соревнованиях, в многоборье и выиграл четыре из шести индивидуальных дисциплин.

По итогам 1992 года МОК наградил его призом «Джесси Оуэнса», вручаемым лучшему спортсмену года. Помимо своего олимпийского триумфа Щербо вошёл в историю как единственный мужчина, побеждавший на чемпионате мира во всех дисциплинах. Карьера Щербо оборвалась в 1997 году, когда он сломал руку, упав с мотоцикла.

Кто такая Татьяна Гуцу

Хрупкая девочка из Одессы появилась в национальной сборной в самом конце великой эпохи советского спорта. Блестящие выступления на чемпионате Европы и чемпионате мира завершились триумфом в Барселоне. 16-летняя гимнастка в составе объединённой команды выиграла в Испании четыре медали, в том числе золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США, где до сих пор работает тренером.

По иронии судьбы по ту сторону океана после окончания карьеры оказался и Щербо. Он проживает в Лас-Вегасе, где открыл свой гимнастический зал. Если лишение свободы легенде спорта уже не грозит, то успешный бизнес в Америке может быть погребён под пеплом. Американское общество в таких неоднозначных историях почти всегда принимает сторону жертвы. Как и Вайнштейн, Щербо может стать изгоем.

Кто такие эти друзья

В своём сбивчивом сообщении Гуцу упоминает двух друзей, молчание или отрицание которых помешало наказать Щербо 25 лет назад. Татьяна Торопова, по словам Гуцу, знала о случившемся, но предпочла молчать. Через год она не попадёт в состав олимпийской команды и, по сути, её карьера будет закончена.

Карьера друга Щербо Рустама Шарипова, как и Гуцу представлявшего в объединённой команде Украину, оказалась более успешной. В Барселоне он выиграл золотую медаль в составе команды, а спустя четыре года в Атланте стал двукратным олимпийским чемпионом. После окончания карьеры он также перебрался в США.

Почему именно сейчас?

В 1991 году замять скандал было в интересах всей команды, которая сохранялась мощным монолитом ещё год после распада Союза. Щербо и Гуцу были нашими главными надеждами в гимнастике, способные внести решающий вклад в победу в общем зачёте над США, да и сама 15-летняя гимнастка тогда мечтала об олимпийской славе и не была готова идти до конца.