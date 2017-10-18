Другая история Золушки. Лучший гимнаст СССР оказался насильником?
Советский гимнаст изнасиловал юную подругу по команде, а их друзья преступно молчали? Почему страшная правда всплыла через 26 лет?
Советский гимнаст изнасиловал юную подругу по команде, а их друзья преступно молчали? Почему страшная правда всплыла через 26 лет?
Суда не будет
На фоне
25 лет спортсменка жила с этой душевной травмой, пока с помощью социальной сети Фейсбук не решилась на признание.
Конечно, спустя годы доказать вину Щербо будет сложно, даже если свидетели произошедшего примут сторону Гуцу.
Кто такой Виталий Щербо
Однако эта история не может не оставить следа на светлом лике Виталия Щербо, который до сих пор остаётся одним из самых титулованных олимпийцев в истории. Кроме него никому, за исключением американских пловцов Марка Спитца и Майкла Фелпса, не удавалось выигрывать шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Щербо победил в личных соревнованиях, в многоборье и выиграл четыре из шести индивидуальных дисциплин.
По итогам 1992 года МОК наградил его призом «Джесси Оуэнса», вручаемым лучшему спортсмену года. Помимо своего олимпийского триумфа Щербо вошёл в историю как единственный мужчина, побеждавший на чемпионате мира во всех дисциплинах. Карьера Щербо оборвалась в 1997 году, когда он сломал руку, упав с мотоцикла.
Кто такая Татьяна Гуцу
Хрупкая девочка из Одессы появилась в национальной сборной в самом конце великой эпохи советского спорта. Блестящие выступления на чемпионате Европы и чемпионате мира завершились триумфом в Барселоне. 16-летняя гимнастка в составе объединённой команды выиграла в Испании четыре медали, в том числе золото в многоборье и командных соревнованиях, а спустя всего год закончила карьеру и уехала в США, где до сих пор работает тренером.
По иронии судьбы по ту сторону океана после окончания карьеры оказался и Щербо. Он проживает в
Кто такие эти друзья
В своём сбивчивом сообщении Гуцу упоминает двух друзей, молчание или отрицание которых помешало наказать Щербо 25 лет назад. Татьяна Торопова, по словам Гуцу, знала о случившемся, но предпочла молчать. Через год она не попадёт в состав олимпийской команды и, по сути, её карьера будет закончена.
Карьера друга Щербо Рустама Шарипова, как и Гуцу представлявшего в объединённой команде Украину, оказалась более успешной. В Барселоне он выиграл золотую медаль в составе команды, а спустя четыре года в Атланте стал двукратным олимпийским чемпионом. После окончания карьеры он также перебрался в США.
Почему именно сейчас?
В 1991 году замять скандал было в интересах всей команды, которая сохранялась мощным монолитом ещё год после распада Союза. Щербо и Гуцу были нашими главными надеждами в гимнастике, способные внести решающий вклад в победу в общем зачёте над США, да и сама 15-летняя гимнастка тогда мечтала об олимпийской славе и не была готова идти до конца.
В рамках недавнего проекта «Чемпионата» «Братство конца» мы связались с Татьяной Гуцу, и поначалу она согласилась на интервью, однако позже передумала, заметив, что всему своё время. Вероятно, уже тогда спортсменка думала о возможном признании, и откровенный разговор к этому располагал, но решила повременить. Окончательно на смелое признание её наверняка подтолкнул резонансный скандал с успешным продюсером Харви Вайнштейном, которого целый ряд актрис Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие обвинили в сексуальных домогательствах. В результате Вайнштейн за несколько дней лишился жены, работы и честного имени.
«Это моя история Золушки», — пишет Татьяна Гуцу на своей странице в Фейсбук. Вероятно тогда, 25 лет назад, Виталий Щербо должен был быть для неё тем самым принцем. А стал монстром?