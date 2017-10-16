Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спиной

Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Первый после чемпионата мира сбор гимнастов на «Озере Круглом» начнется 18 октября.
«Пасека сейчас проходит обследование в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве — прим. ТАСС), поэтому на ближайшем сборе она работать не будет, — заметила Родионенко. — Нам нужно получить окончательное заключение от врачей, которые должны сказать, что делать с ее больной спиной. Так нельзя дальше жить и терпеть. Сейчас ей нужно обойти массу врачей, а потом будем думать, куда ее отправлять на лечение».
Победительница ЧМ-2017 в опорном прыжке Пасека сразу после возвращения с чемпионата мира призналась журналистам, что ее опять начали сильно беспокоить боли в спине.
22-летняя Пасека была первой в опорном прыжке и на ЧМ-2015 в Глазго, она является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.