Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спиной

«Пасека сейчас проходит обследование в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве — прим. ТАСС), поэтому на ближайшем сборе она работать не будет, — заметила Родионенко. — Нам нужно получить окончательное заключение от врачей, которые должны сказать, что делать с ее больной спиной. Так нельзя дальше жить и терпеть. Сейчас ей нужно обойти массу врачей, а потом будем думать, куда ее отправлять на лечение».