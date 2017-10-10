Мария Пасека: Впервые в жизни после победы меня не забрали на допинг-контроль

Источник: Советский спорт

Обновленная российская команда выступила успешно и привезла из Канады шесть медалей. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с главными героями нашей сборной.

Встречи спортсменов в аэропорту — стандартный ритуал для болельщиков и журналистов. Как правило, по размеру делегаций можно определить, кого ждут. Чем больше толпа встречающих, тем более популярные ребята сейчас выйдут из дверей «зеленого коридора».

Но в случае с гимнастами эта догма была дезавуирована. Несмотря на не самый высокий индекс популярности, нашу сборную из Монреаля приехали встречать не только родители и друзья, но и куча официальных лиц. Чемпионке мира в опорном прыжке Марии Пасеке, которая в Монреале защитила титул, завоеванный два года назад, устроили феерический прием представители школы «Самбо-70», выпускницей которой она является.

Поздравления вместе с просьбами об интервью и фото на память посыпались на Пасеку со всех сторон, едва она завершила все формальности с пограничниками и представителями таможни. После тяжелых перелетов Мария выглядела очень уставшей, но даже в таких условиях проявила чемпионский характер и нашла время для всех.

«СЕЙЧАС БЕСПОКОИТ ТОЛЬКО СПИНА»

— Впечатлены тем, как вас встретили?

— Да, конечно! Честно говоря, мы вообще не ожидали, что будет столько народа нас встречать. Думали, что будет пара камер и все.

— У вас в руках телеграмма от президента?

— Да, вы правы.

— Что написал Владимир Владимирович?

— Честно говоря, еще не успела прочитать.

— Вы выиграли золото в его день рождения и потом обратились к нему с поздравлением. Это была спланированная акция?

— Все получилось спонтанно. Конечно, я знала, что у нашего президента день рождения, но во время выступления забыла об этом, потому что настрой был на другое. А потом мне сказали: «Маша, ты помнишь про день рождения ррезидента?». Я такая: «А, да, точно!». Вот и поздравила его.

— Насколько сложнее далась эта победа, чем два года назад? Вы защищали титул.

— Любая победа сложно дается. Золото, которое я выиграла два года назад, тяжело далось, в первую очередь, потому, что очень много работы было проделано, я долго к ней шла. В случае с этой победой, было тяжело морально, потому что предыдущие старты — чемпионат Европы и студенческие соревнования сложились для меня неудачно, и мне было очень страшно ехать в Монреаль.

— За счет чего удалось преодолеть все страхи?

— Мне кажется, что в нужный момент помог спортивный опыт.

— Тренерские советы помогали?

— Безусловно, с тренерами мы были каждый день на телефоне, с Мариной Геннадьевной (Ульянкиной — прим. ред.) постоянно общались. Плюс всегда рядом был Евгений Анатольевич (Гребенкин — прим. ред.), помогал, подбадривал. Родители и друзья поддерживали, писали сообщения.

— На протяжении карьеры вас преследуют травмы. В этот раз удалось избежать повреждений?

— Сейчас меня беспокоит только одна травма — болит спина. Но она уже настолько старая, что я не обращаю на нее внимания. Болит или нет — без разницы.

— Будет пытаться от нее избавиться?

— Через пару дней поеду на обследование, там уже доктора решат, что будем с этим делать.

— К организаторам этого чемпионата мира была масса претензий. В частности, было очень много травм у спортсменов.

— Могу сказать, что организация была не очень хорошей. Взять те же автобусы, которые возили нас до зала — они должны были ходить каждые 15 минут, но при этом водитель мог приехать и сказать: «Я сейчас никуда не поеду, отправляемся позже». Из-за этого нам приходилось выходить гораздо раньше, чтобы не случилось подобных накладок, и еще сидеть в зале по 40 минут, ждать разминки. Ковер перебирали два раза, с ним были проблемы. У нас девочки на многоборье очень переживали из-за этого, потому что одна американская спортсменка травмировалась во время разминки почти перед самым выходом на помост.

— У мужчин тоже были травмы, в том числе в опорном прыжке.

— Слава богу, нам повезло, у нас со снарядом все было хорошо. На самом деле, это тоже давило, было довольно страшно.

— На тему допинга по ходу чемпионата не было никаких провокаций?

— Нет, все было хорошо. Кстати, впервые в жизни после победы меня не забрали на допинг-контроль. Так классно было!

— Во время соревнований вы активно делились фотографиями в инстаграме. Со стороны тренеров сборной не было никаких нареканий по этому поводу?

— У нас такого никогда не было. Самое главное, чтобы тебе это не мешало.

— По любимой машине скучали?

— Конечно!

— Сейчас первым делом промчитесь по дорогам столицы?

— Нет, хулиганить не буду.

Давиду Белявскому всего 25 лет, но он уже ветеран сборной. Для него этот чемпионат мира стал седьмым. Белявский — пятикратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпиад, но на мировых первенствах ему хронически не везло. До недавнего времени у него не было ни одной медали чемпионата мира и после многоборья, казалось, что эта тенденция вряд ли прервется. Уж больно драматично выглядело это падение с перекладины в тот момент, когда до золота оставалось всего несколько удачно выполненных элементов. После такого можно было сломаться и закончить вообще все.

Но Белявский показал стальную выдержку и характер. Он не обратил внимания на локальное фиаско и взял две медали в индивидуальных соревнованиях — серебро на коне и бронзу на брусьях.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЧМ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ»

— Насколько тяжело давила неудача в многоборье перед индивидуальными упражнениями?

— На самом деле, я был довольно спокоен перед финалами после завершения многоборья. Я прекрасно понимал, что это совершенно другие соревнования, я умею делать эти снаряды — тот же конь — у меня с ним никогда проблем не было. Поэтому я просто собрался и постарался сделать все по максимуму.

— Что все-таки произошло в многоборье на последнем снаряде?

— Не понимаю, что случилось. Мы с тренерами обсуждали эту ситуацию и пришли к тому, что это просто неудача. Такое бывает.

— Реально было побороться за золото в соревнованиях на коне?

— Пока нет. У победителя Макса Уитлока базовая оценка выше на полбалла. По исполнению я у него выиграл, но по этому показателю уступаю.

— В дальнейшем вы планируете усложнять программу?

— После чемпионата Европы, который прошел минувшей весной, усилили ее на две десятых балла. Поэтому, я думаю, что и в дальнейшем будем усложнять.

— Какая атмосфера была в сборной во время чемпионата мира?

— У нас всегда хорошие отношения в команде между всеми. Мы все общаемся и всегда поддерживаем друг друга, подбадриваем, поздравляем. Даже если выступаем неудачно, все равно держимся вместе.

— Мария Пасека раскритиковала организацию турнира.

— Организация мне вообще не понравилась. Это уже седьмой чемпионат мира, на который я ездил. Во-первых, я вообще не понял то, как нас встретили. Нас зачем-то забрали вместе с французами и повезли сначала в их гостиницу, до которой нужно было ехать целый час, хотя до нас можно было доехать за 20 минут. В итоге мы просто катались полтора часа, плюс тяжелые перелеты, которые у нас были, все это довольно тяжело.

— Заговор против России?

— Я думаю, что они просто не подумали о таких мелочах. Может быть, автобусу там было неудобно разворачиваться или развязки такие, что нельзя было сразу поехать в сторону нашей гостинцы. Да и вообще там с автобусами какая-то беда была. Один раз ребята пришли по расписанию на остановку, а оказалось, что автобус уехал раньше. В итоге, они приехали на опробование на полчаса позже.

— Состояние снарядов тоже подвергалось критике.

— Мне тоже что-то подсказывает, что они были не в лучшем состоянии. Тот же настил был мягче обычного. Мне кажется, что он пробивался, поэтому было так много травм.

— Это связано с тем, что гимнастика в Канаде не самый популярный вид спорта?

— Не знаю. Может быть, у них снаряды долго лежали где-нибудь на складе. Они закупили их пять лет назад, а потом сложили куда-то и они там вылеживались.

— Канада находится в крайне неудобном часовом поясе. Как привыкали к этим условиям?

— Мы приехали за четыре дня до старта чемпионата. Я вообще не помню, чтобы мы приезжали настолько поздно, но, так решили тренеры, и, в конечном счете, нам удалось акклиматизироваться. К финалам мы подошли в хорошем состоянии.

— Как к россиянам относились допинг-офицеры?

— Меня один раз забирали на допинг-контроль, после финала на брусьях. Офицеры вполне нормально ко мне относились, даже сфотографировались с нами.