Мария Пасека: Впервые в жизни после победы меня не забрали на допинг-контроль
Сборная России по спортивной гимнастике вернулась домой с чемпионата мира, который завершился в Монреале в минувшие выходные.
Сборная России по спортивной гимнастике вернулась домой с чемпионата мира, который завершился в Монреале в минувшие выходные.
Обновленная российская команда выступила успешно и привезла из Канады шесть медалей. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с главными героями нашей сборной.
Встречи спортсменов в аэропорту — стандартный ритуал для болельщиков и журналистов. Как правило, по размеру делегаций можно определить, кого ждут. Чем больше толпа встречающих, тем более популярные ребята сейчас выйдут из дверей «зеленого коридора».
Но в случае с гимнастами эта догма была дезавуирована. Несмотря на не самый высокий индекс популярности, нашу сборную из Монреаля приехали встречать не только родители и друзья, но и куча официальных лиц. Чемпионке мира в опорном прыжке Марии Пасеке, которая в Монреале защитила титул, завоеванный два года назад, устроили феерический прием представители школы «Самбо-70», выпускницей которой она является.
Поздравления вместе с просьбами об интервью и фото на память посыпались на Пасеку со всех сторон, едва она завершила все формальности с пограничниками и представителями таможни. После тяжелых перелетов Мария выглядела очень уставшей, но даже в таких условиях проявила чемпионский характер и нашла время для всех.
«СЕЙЧАС БЕСПОКОИТ ТОЛЬКО СПИНА»
— Впечатлены тем, как вас встретили?
— Да, конечно! Честно говоря, мы вообще не ожидали, что будет столько народа нас встречать. Думали, что будет пара камер и все.
— У вас в руках телеграмма от президента?
— Да, вы правы.
— Что написал Владимир Владимирович?
— Честно говоря, еще не успела прочитать.
— Вы выиграли золото в его день рождения и потом обратились к нему с поздравлением. Это была спланированная акция?
— Все получилось спонтанно. Конечно, я знала, что у нашего президента день рождения, но во время выступления забыла об этом, потому что настрой был на другое. А потом мне сказали: «Маша, ты помнишь про день рождения ррезидента?». Я такая: «А, да, точно!». Вот и поздравила его.
— Насколько сложнее далась эта победа, чем два года назад? Вы защищали титул.
— Любая победа сложно дается. Золото, которое я выиграла два года назад, тяжело далось, в первую очередь, потому, что очень много работы было проделано, я долго к ней шла. В случае с этой победой, было тяжело морально, потому что предыдущие старты — чемпионат Европы и студенческие соревнования сложились для меня неудачно, и мне было очень страшно ехать в Монреаль.
— За счет чего удалось преодолеть все страхи?
— Мне кажется, что в нужный момент помог спортивный опыт.
— Тренерские советы помогали?
— Безусловно, с тренерами мы были каждый день на телефоне, с Мариной Геннадьевной (Ульянкиной — прим. ред.) постоянно общались. Плюс всегда рядом был Евгений Анатольевич (Гребенкин — прим. ред.), помогал, подбадривал. Родители и друзья поддерживали, писали сообщения.
— На протяжении карьеры вас преследуют травмы. В этот раз удалось избежать повреждений?
— Сейчас меня беспокоит только одна травма — болит спина. Но она уже настолько старая, что я не обращаю на нее внимания. Болит или нет — без разницы.
— Будет пытаться от нее избавиться?
— Через пару дней поеду на обследование, там уже доктора решат, что будем с этим делать.
— К организаторам этого чемпионата мира была масса претензий. В частности, было очень много травм у спортсменов.
— Могу сказать, что организация была не очень хорошей. Взять те же автобусы, которые возили нас до зала — они должны были ходить каждые 15 минут, но при этом водитель мог приехать и сказать: «Я сейчас никуда не поеду, отправляемся позже».
— У мужчин тоже были травмы, в том числе в опорном прыжке.
— Слава богу, нам повезло, у нас со снарядом все было хорошо. На самом деле, это тоже давило, было довольно страшно.
— На тему допинга по ходу чемпионата не было никаких провокаций?
— Нет, все было хорошо. Кстати, впервые в жизни после победы меня не забрали на
— Во время соревнований вы активно делились фотографиями в инстаграме. Со стороны тренеров сборной не было никаких нареканий по этому поводу?
— У нас такого никогда не было. Самое главное, чтобы тебе это не мешало.
— По любимой машине скучали?
— Конечно!
— Сейчас первым делом промчитесь по дорогам столицы?
— Нет, хулиганить не буду.
Давиду Белявскому всего 25 лет, но он уже ветеран сборной. Для него этот чемпионат мира стал седьмым. Белявский — пятикратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпиад, но на мировых первенствах ему хронически не везло. До недавнего времени у него не было ни одной медали чемпионата мира и после многоборья, казалось, что эта тенденция вряд ли прервется. Уж больно драматично выглядело это падение с перекладины в тот момент, когда до золота оставалось всего несколько удачно выполненных элементов. После такого можно было сломаться и закончить вообще все.
Но Белявский показал стальную выдержку и характер. Он не обратил внимания на локальное фиаско и взял две медали в индивидуальных соревнованиях — серебро на коне и бронзу на брусьях.
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЧМ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ»
— Насколько тяжело давила неудача в многоборье перед индивидуальными упражнениями?
— На самом деле, я был довольно спокоен перед финалами после завершения многоборья. Я прекрасно понимал, что это совершенно другие соревнования, я умею делать эти снаряды — тот же конь — у меня с ним никогда проблем не было. Поэтому я просто собрался и постарался сделать все по максимуму.
— Что
— Не понимаю, что случилось. Мы с тренерами обсуждали эту ситуацию и пришли к тому, что это просто неудача. Такое бывает.
— Реально было побороться за золото в соревнованиях на коне?
— Пока нет. У победителя Макса Уитлока базовая оценка выше на полбалла. По исполнению я у него выиграл, но по этому показателю уступаю.
— В дальнейшем вы планируете усложнять программу?
— После чемпионата Европы, который прошел минувшей весной, усилили ее на две десятых балла. Поэтому, я думаю, что и в дальнейшем будем усложнять.
— Какая атмосфера была в сборной во время чемпионата мира?
— У нас всегда хорошие отношения в команде между всеми. Мы все общаемся и всегда поддерживаем друг друга, подбадриваем, поздравляем. Даже если выступаем неудачно, все равно держимся вместе.
— Мария Пасека раскритиковала организацию турнира.
— Организация мне вообще не понравилась. Это уже седьмой чемпионат мира, на который я ездил.
— Заговор против России?
— Я думаю, что они просто не подумали о таких мелочах. Может быть, автобусу там было неудобно разворачиваться или развязки такие, что нельзя было сразу поехать в сторону нашей гостинцы. Да и вообще там с автобусами
— Состояние снарядов тоже подвергалось критике.
— Мне тоже
— Это связано с тем, что гимнастика в Канаде не самый популярный вид спорта?
— Не знаю. Может быть, у них снаряды долго лежали
— Канада находится в крайне неудобном часовом поясе. Как привыкали к этим условиям?
— Мы приехали за четыре дня до старта чемпионата. Я вообще не помню, чтобы мы приезжали настолько поздно, но, так решили тренеры, и, в конечном счете, нам удалось акклиматизироваться. К финалам мы подошли в хорошем состоянии.
— Как к россиянам относились
— Меня один раз забирали на
— Какие планы на ближайшие дни?
— Сейчас съезжу домой, немного отдохну, восстановлюсь и вернусь к тренировкам.