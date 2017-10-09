Родионенко: Неграмотная организация ЧМ привела к травмам гимнастов

Источник: Reuters

Уже во время квалификации получили серьезные травмы и не смогли продолжить вступление на чемпионате мира несколько спортсменов, среди которых трехкратный олимпийский чемпион японец Кохэи Утимура, а также бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне румынка Лариса Иордаче.

«Такого количества травм, которые случились здесь во время чемпионата мира, не было никогда, — заявил Родионенко журналистам. — Все травмы были вызваны не слабой подготовкой самих гимнастов, а организационными моментами. В первые дни в каждой команде кто-то обязательно получал повреждения на тренировках, включая самого Кохэи Утимуру, который никогда раньше не травмировался. Сам глава FIG (Моринари Ватанабэ) пытался найти ответ на вопрос, с чем связано такое большое количество травм».

«Регламент тренировок, который поставили перед нами организаторы, не позволял нормально подходить к турниру. И все эти нюансы создали ту обстановку, которая привела к обилию травм», — добавил главный тренер сборной России.

Все эти нюансы, как отметил Андрей Родионенко, стали предметом для длительных дискуссий тренеров с руководством FIG.