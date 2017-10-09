Родионенко: Неграмотная организация ЧМ привела к травмам гимнастов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Летевший из Дубая самолет экстренно приземлился в Челябинске
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Сочи
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Монреаль Канадиенс0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Чехия5
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Германия5
Азербайджан1
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Норвегия1
Северная Ирландия0
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Родионенко: Неграмотная организация ЧМ привела к травмам гимнастов

МОНРЕАЛЬ, 9 окт — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале стал беспрецедентным по количеству травм, что объясняется неправильной организацией турнира, заявил главный тренер сборной России Андрей Родионенко.

Источник: Reuters

Уже во время квалификации получили серьезные травмы и не смогли продолжить вступление на чемпионате мира несколько спортсменов, среди которых трехкратный олимпийский чемпион японец Кохэи Утимура, а также бронзовый призер Игр-2012 в Лондоне румынка Лариса Иордаче.

«Такого количества травм, которые случились здесь во время чемпионата мира, не было никогда, — заявил Родионенко журналистам. — Все травмы были вызваны не слабой подготовкой самих гимнастов, а организационными моментами. В первые дни в каждой команде кто-то обязательно получал повреждения на тренировках, включая самого Кохэи Утимуру, который никогда раньше не травмировался. Сам глава FIG (Моринари Ватанабэ) пытался найти ответ на вопрос, с чем связано такое большое количество травм».

«Регламент тренировок, который поставили перед нами организаторы, не позволял нормально подходить к турниру. И все эти нюансы создали ту обстановку, которая привела к обилию травм», — добавил главный тренер сборной России.

Все эти нюансы, как отметил Андрей Родионенко, стали предметом для длительных дискуссий тренеров с руководством FIG.

«Здесь у нас не было ни одного дня на адаптацию. 27 сентября прилетели, на следующий день уже поехали на тренировку, а 28-го уже были на помосте. А в пиковые дни адаптации мы уже выступали. Руководство федерации также согласно, что это не совсем здоровый вариант, и в будущем учтет все ошибки этого чемпионата», — заявил Родионенко.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
Украина хочет в Россию. Анонс решающих матчей отбора ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь