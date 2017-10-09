Задел на будущее: гимнасты РФ завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале

Источник: AFP 2017

Чемпионат мира-2017 прошел в Монреале с 2 по 8 октября, сборная России стала третьей в итоговом медальном зачете. Российские гимнасты завоевали на турнире одно золото (Мария Пасека защитила титул чемпионки мира в опорном прыжке), три серебра (Денис Аблязин — в упражнении на кольцах, Давид Белявский — в упражнении на коне и Елена Еремина — в упражнении на разновысоких брусьях) и две бронзы (Белявский — в упражнении на параллельных брусьях и Еремина — в личном многоборье).

Упущенная медаль Белявского

Давид Белявский | Источник: AFP 2017

Мужскую сборную России на турнире в Канаде представляли Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Сергей Ельцов и Никита Игнатьев. При этом по итогам квалификации особенно порадовал Белявский, вышедший в финал не только в личном многоборье, но и на трех отдельных снарядах. Нагорный пробился только в финал абсолютного первенства, Аблязин в квалификации показал второй результат на кольцах, а остальные российские гимнасты завершили выступление на чемпионате мира, что не могло не вызывать опасений.

Особенно драматичным выдался решающий день в личном многоборье. После трех видов из шести Нагорный и Белявский шли в лидерах, но затем ошибка на перекладине выбила из борьбы сначала Нагорного, а затем во время последнего вида оставила без медали Белявского, ставшего четвертым. К слову, у Давида к этому моменту в карьере не было ни одного подиума на чемпионатах мира.

«Я даже не знаю, что сказать, на самом деле, — заявил Белявский журналистам. — Получилось, как получилось. Видимо, не наработал на медаль еще, будем дальше работать. Не могу сказать, с чем связано все это. Никогда такого не бывает у меня (чтобы заранее повесил себе медаль). Знал, что если я сделаю, то попаду в тройку. Просто сделать нужно было в любом исполнении, и главное не падать».

Вернул должок

Давид Белявский | Источник: AFP 2017

Многие эксперты высказывали опасения касательно психологического состояния Белявского перед финалами в отдельных видах. Но екатеринбургский спортсмен показал себя по-настоящему опытным бойцом, и уже на следующий день в упражнении на коне завоевал серебро, уступив только олимпийскому чемпиону британцу Максу Уитлоку. Свой успех Белявский посвятил недавно родившейся дочке Алисии.

«Приятно удивил Давид на коне, — заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. — Там был очень сильный состав участников, но Белявский вышел и выступил так, как раньше у него никогда не получалось».

Поддержал медальные начинания партнера по команде и Аблязин, взявший серебро в упражнении на кольцах. И здесь обойти российского спортсмена смог только олимпийский чемпион — грек Элефтериос Петруниас. Мнения специалистов разошлись: кто-то заявил, что победа отдана греку справедливо, а кто-то посчитал, что решающую роль сыграло громкое имя спортсмена.

«Медаль у Аблязина запланированная в кольцах, — заявил заслуженный тренер России Валерий Старкин. — Он очень силен на кольцах, сделал новую программу в соответствии с новыми правилами. Проиграл только Петруниасу, но тот — олимпийский чемпион и заслуживал такой результат. Хотя грек сделал соскок чуть хуже, чем Аблязин».

Россиянин Денис Аблязин, грек Элефтериос Петруниас и китаец Лю Ян (слева направо) | Источник: AFP 2017

Сам гимнаст при этом подчеркнул, что права на ошибку у него не было. «Это серебро досталось тяжело, поскольку ехал выступать на один снаряд, а выступать на одном снаряде всегда тяжелее, чем когда у тебя есть запас из трех. Один снаряд — один подход, права на ошибку нет. Как видите, получилось сработать безошибочно оба дня. Надо было приземлиться в доскок, чтобы обойти грека. База одинаковая, исполнение одинаковое, соскок (всё) решил. Единственное, может быть, его (соскок) как раз усложним, но пока это не точно», — заявил Аблязин журналистам.

В последний день соревнований Белявский, уже почувствовавший вкус медалей, взял еще и бронзу на одном из своих любимых снарядов — параллельных брусьях, где, как отметил позже сам гимнаст, у него уже есть наработки по усложнению программы.

Великолепная Еремина

Елена Еремина | Источник: AFP 2017

Что касается женской сборной России, то тут настоящим открытием стала дебютантка чемпионата мира Елена Еремина. 16-летняя гимнастка показала лучшие результаты в команде по итогам квалификации и уже в первый день финалов завоевала бронзовую медаль в самом престижном виде программы — личном многоборье.

«Для нас Еремина не стала открытием, мы знали ее силы, но при этом она стала настоящим открытием для всех зарубежных специалистов, приехавших в Монреаль, — заявила Родионенко журналистам. — Для нас же ничего удивительного не случилось, мы знали, на что способна эта гимнастка. Совсем недавно она выступала на чемпионате Европы в Румынии, это был ее первый серьезный старт на взрослом уровне. Тогда ей из-за волнения не удалось показать себя, но здесь Еремина продемонстрировала характер.

Уже на следующий день Еремина сделала еще один шаг вперед, завоевав серебро на брусьях. Однако этот результат после ее победы на брусьях в квалификации, назвать максимумом нельзя ни в коем случае.

«Сегодня сделала хорошо, — заявила Еремина. — Конечно, хотелось быть первой, но поставили китаянку, но и вторым местом я довольна. Думаю, что для дебюта это очень хорошо. Приехала сюда с хорошим настроением, очень хотела выступать, а когда вышла на помост, то еще больше захотелось. Конечно, я нервничала перед стартом, а так все нормально. Думаю, что на брусьях в соскоке можно прибавить, связки, улучшить программу».

Непобедимая Пасека

Американка Джейд Кэри, россиянка Мария Пасека и швейцарка Джулия Штайнгрубер (слева направо) | Источник: AFP 2017

Единственное золото сборной России принесла опытная Мария Пасека, которая решением тренерского штаба приехала в Монреаль выступать только на одном снаряде, и этот ход сыграл на все 100%. Квалификацию в опорном прыжке четырехкратная медалистка Олимпийских игр прошла, что называется, без сучка и задоринки, но в финале заставила немного поволноваться. Однако даже несмотря на некоторые огрехи в первой попытке, Пасека вновь стала первой, защитив титул чемпионки мира.

«Две эти медали (в 2015 году и нынешняя) очень тяжело дались, — заявила Пасека журналистам. — Ради той медали я очень упорно и долго тренировалась, было очень трудно, а тут тоже через тренировки, но еще и после отдыха, который был по окончании Игр в Рио. Что тоже непросто. Не ожидала, правда. Наверное, защищая титул, испытываешь дополнительное давление».

Подводя итоги

Никита Нагорный | Источник: AFP 2017

Подводя итоги чемпионата мира в Монреале, старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты недобрали медалей на этом турнире, но при этом показали конкурентоспособность в большинстве видов.

«Конечно, мы недобрали здесь медалей: в финалах вольных упражнений, в мужском опорном прыжке, — заявила Родионенко журналистам. — Обидно, но с этим можно жить. Мы знаем, что у нас есть на этих снарядах конкурентоспособные гимнасты. И наши соперники тоже об этом знают, что немаловажно. Те же вольные упражнения, которые у нас делают Никита Нагорный и Артур Далалоян, ни в чем не уступают своим зарубежным конкурентам».

Главный тренер сборной России Андрей Родионенко остался доволен выступлением молодых гимнасток — Елены Ереминой и Анастасии Ильянковой на дебютном чемпионате мира.