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01:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по спортивной гимнастике стала третьей в медальном зачете ЧМ в Монреале

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в воскресенье завершился в канадском Монреале.

Россияне завоевали на турнире шесть медалей — одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Единственное золото в копилку российской команды принесла Мария Пасека в опорном прыжке. Вторыми на отдельных снарядах стали Елена Еремина в упражнении на брусьях, Давид Белявский — на коне, Денис Аблязин — на кольцах. Бронзовые награды завоевали Белявский в упражнении на брусьях и Еремина в личном многоборье.

Первое место в общекомандном зачете заняли китайцы (3−1−2), на второй строчке расположились японцы (2−0−1). На турнире в Монреале, который стал первым постолимпийским мировым первенством для гимнастов, традиционно не разыгрывались награды в женском и мужском командном многоборье.

На предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2015 году в шотландском Глазго, российская команда также заняла третье место, но завоевала тогда три золотые медали и одну серебряную. Вторыми тогда были японцы (4−0−1), первыми — представители США (5−2−3).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в Дохе.

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