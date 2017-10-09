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01:13 (мск), источник: ТАСС

Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладине

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский занял шестое место на чемпионате мира, завершившегося в Монреале, в упражнении на перекладине. Судьи оценили выступление спортсмена в 13,533 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался хорвату Тину Србичу (14,433), голландец Эпке Зондерланд стал вторым (14,233), третье место занял его соотечественник Барт Дерло (14,200).

Белявский в минувший четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность биться за медали после падения на заключительном снаряде — перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне — первую в своей карьере награду чемпионата мира, а в заключительный день соревнований занял третье место в упражнении на брусьях.

Белявский — двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы — 2017 он был первым в упражнении на коне и третьим — на перекладине.

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