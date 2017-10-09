Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладине

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался хорвату Тину Србичу (14,433), голландец Эпке Зондерланд стал вторым (14,233), третье место занял его соотечественник Барт Дерло (14,200).
Белявский в минувший четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность биться за медали после падения на заключительном снаряде — перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне — первую в своей карьере награду чемпионата мира, а в заключительный день соревнований занял третье место в упражнении на брусьях.
Белявский — двукратный медалист Олимпиады-2016. На чемпионате Европы — 2017 он был первым в упражнении на коне и третьим — на перекладине.