Российский гимнаст Белявский стал шестым на ЧМ в упражнении на перекладине

Белявский в минувший четверг в финале многоборья финишировал четвертым, потеряв возможность биться за медали после падения на заключительном снаряде — перекладине. В субботу он завоевал серебро в упражнении на коне — первую в своей карьере награду чемпионата мира, а в заключительный день соревнований занял третье место в упражнении на брусьях.