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22:41 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьях

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина заняла второе место на чемпионате мира, проходящем в Монреале, в упражнении на брусьях. Судьи оценили выступление спортсменки в 15,100 балла.

Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), третье — бельгийка Нина Дерваэль (15,033). Еще одна представительница России Анастасия Ильянкова, для которой мировое первенство в Монреале стало первым взрослым турниром такого уровня в карьере, финишировала четвертой (14,900).

Днем ранее 16-летняя Еремина, которая только с этого сезона выступает на взрослом уровне, стала третьей в личном многоборье. Россиянке в воскресенье предстоит еще побороться за медали в упражнении на бревне.

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Румынии, Еремина заняла второе место в упражнении на брусьях.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в канадском Монреале и завершится 8 октября.

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