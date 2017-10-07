Гимнастка Еремина стала серебряным призером ЧМ в упражнении на брусьях

Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), третье — бельгийка Нина Дерваэль (15,033). Еще одна представительница России Анастасия Ильянкова, для которой мировое первенство в Монреале стало первым взрослым турниром такого уровня в карьере, финишировала четвертой (14,900).

Днем ранее 16-летняя Еремина, которая только с этого сезона выступает на взрослом уровне, стала третьей в личном многоборье. Россиянке в воскресенье предстоит еще побороться за медали в упражнении на бревне.

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Румынии, Еремина заняла второе место в упражнении на брусьях.