Белявский — четвертый. Драма в финале мужского многоборья

Источник: Советский спорт

За 10 минут до начала финала в многоборье мой сосед по пресс-трибуне на этом чемпионате американец Пол Зиерт (издатель журнала «International Gymnast» с 25-летним стажем, автор нескольких книг и уважаемый в гимнастике специалист с активной позицией по многим острым вопросам) — поделился со мной своим мнением о команде России и шансах Белявского и Нагорного в финале:

«Еще в Рио я был приятно удивлен преображением российской команды. У них всегда, были потрясающе талантливые спортсмены, но результата долгое время уже не было. Ребята, которые выступали в Рио, и группа, которая приехала в Монреаль, это может изменить. Мы всегда восхищались тому, как технично русские учат своих гимнастов выполнять элементы, какая красивая и по-настоящему артистичная у них гимнастика!

Любой из двух россиян способен сегодня победить. У них для этого есть все! Но! Я всегда говорил что для того, чтобы российская гимнастика восстановила позиции, которые занимала в свое время советская сборная, им нужен спортивный психолог! Российскую мужскую гимнастику отличает невероятная сложность и красота исполнения, они грамотно составляют свои программы, чтобы получить максимальные оценки по новым правилам. Но эти правила так же очень сильно наказывают ошибки — ведь теперь можно потерять целый бал при падении! А россияне пока не умеют соревноваться в сложных ситуациях.

Кто мог представить, что слова Пола с точностью до этого самого потерянного бала предскажут спустя всего два часа драматичную развязку мужского финала Монреаля?

Что же произошло в финале: картина в цифрах

Шестерка сильнейших (по итогам квалификации) в которой выступал Давид начинала выступление на вольных. У японца Сирайя — это лучший снаряд (он лидер квалификации на вольных) и он захватывает лидерство с оценкой 15.733. Белявский немного улучшает свою оценку по сравнению с квалификацией, но 14.066 — пока текущее восьмое место. Китаец Сяо — второй, а лидер квалификационного этапа многоборья кубинец Манрикэ Лардует опускается на десятую позицию.

Второй снаряд — конь. Белявский улучшает свою квалификационную оценку и с 14.9 — уже четвертый. Лидирует теперь Сяо (конь — один из его лучших снарядов), за ним Сирайя. Никита Нагорный (10 в квалификации) прекрасно справляется с упражнением на кольцах в своей группе и идет седьмым (14.466/Д 6.0). У Олега Верняева — падение (это один из лучших его снарядов) и он практически выбывает из борьбы.

Третий снаряд — кольца — не самый сильный у всех гимнастов подгруппы лидеров (на нем в финал многоборья прошли исключительно «специалисты» — гимнасты выступающие только на нескольких снарядах); Белявский получает 14.1. Это немного хуже, чем в квалификации, но достаточно чтобы выйти на вторую строчку турнирной таблицы. А на первой — после успешно выполненного прыжка «Драгулеску» (14.8, Д 5.6) — теперь Никита Нагорный! Сяо идет третим; Лардует только 11. Впереди, однако, опорный прыжок, на котором трое из шестерки лидеров попали в финал (эти трое- не россияне).

Четвертый снаряд: зрителям преподносится целый фейерверк прекрасно выполненных амплитудных прыжков — это и Верняев, и Сяо, и второй китайский участник подгруппы лидеров Лин, и Лардует, и Сирай, который получает за прыжок своего имени 15.0. Белявский тоже улучшает тут свой квалификационный результат почти на бал (у него14.783). Он по-прежнему второй, а Нагорный после чисто выполненной комбинации на брусьях (14.541) — четвертый. Сяо теперь первый, a Сирай — третий.

Финал переходит в решающую стадию — пятый снаряд — брусья. В группе сильнейших это «сильный» вид — трое из группы попали в финал в этом виде, включая Белявского, который, напомню, завоевал на брусьях бронзу в Рио. Лин получает 14.8 (Д 6.4), Лардует -14.933 (Д 6.4).

Олимпийский чемпион на брусьях Верняев пытается наверстать упущенное -у него 14.966. (Д 6.7). В это время у Нагорного случаются два падения на перекладине и с оценкой 11.066 он выбывает из борьбы за пьедестал. (В микст зоне Никита объяснил падение неправильно подготовленной натяжкой снаряда, c чем старший тренер Валерий Алфосов, в свою очередь, не согласен, комментарий Алфосова — ниже).

Сирай получает 14.633, а Белявский с 15.266 выходит на первое место (оценку выше в финале получил толькоСирай на вольных упражнениях). Сяо идет вторым, отставая от Белявского больше чем на пол-бала; третий — Сирай, которого от Сяо отделяет меньше одной десятой.

Итак 6-й заключительный снаряд — перекладина. Момент истины. По итогам квалификации у Белявского самая высокая оценка из шестерки (14.208 — с которой он попал в финал в это виде). На трибунах все понимают, что проиграть Белявский может теперь только самому себе. Начинает в этой подгруппе Лин с оценки в14.3 (Д 6.2). Верняев идет следующим и — падение (12.533). Сирай улучшает свою квалификационную оценку до 13.966 (в квалификации у него было 13.033). Следующий — Давид: падение на перелетном элементе и оценка 13.2.

В это время Никита — на вольных упражнениях, где ему в этот раз удаются практически все элементы (1450/Д 6.5) Он завершает выступление на этом чемпионате мира под овации зала.

За Белявским выступает Сяо — 14.4/Д 6.0 — и он — абсолютный чемпион мира 2017 года.

В микст-зоне Давид был расстроен и вообщем-то никак не мог объяснить падение на элементе, с которым справлялся всегда. «Видимо, не наработал на медали — будем дальше работать. Знал, надо было сделать перекладину — в любом исполнении — только не упасть!».

А вот как прокомментировал выступление российских многоборцев старший тренер мужской сборной Валерий Алфосов:

«Что случилось? Это трудный вопрос, на который точно ответить невозможно. Склонен думать, что это была психологическая ошибка. Белявский турником владел, для него это тоже шок. Oн понимал, что оторвался от преследователей… Но это спорт, и тем для зрителя интересен. Угадать, кто будет чемпионом — сложно, тут сохранялась интрига до конца соревнования. Я думаю, что зрителям было очень интересно наблюдать за соревнованиями здесь.

Что касается Никиты — мы довольны его выступлением. Он выглядел значительно лучше, чем в день квалификации, но тоже не справился с перекладиной. У него были две ошибки- я думаю причина в технических недоработках. Он в расцвете сил как говорится и мы ожидаем от него хороших результатов в этом олимпийском цикле.

Оставшиеся финалы (указано московское время начала трансляций)

6 октября, пятница. Финал многоборья, мужчины: 02:00.

7 октября, суббота. Финал многоборья, женщины: 02:00. Финалы в отдельных видах. Мужчины: вольные, конь, кольца; женщины: прыжок, брусья (20:00).