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09:36 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Белявский стал четвертым на ЧМ по спортивной гимнастике в многоборье

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла.

Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431).

Россиянин Никита Нагорный занял 10-е место, показав результат 83,239 балла.

В последний раз россияне выигрывали медаль в личном мужском многоборье чемпионата мира в 2009 году. Бронза тогда досталась Юрию Рязанову, погибшему в автокатастрофе через четыре дня после мирового первенства.

В ночь на субботу на чемпионате мира в Монреале будут разыграны награды в женском индивидуальном многоборье, где выступят россиянки Елена Еремина и Ангелина Мельникова.

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