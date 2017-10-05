Еремина и Мельникова вышли в финал личного многоборья ЧМ по спортивной гимнастике

После окончания четвертого квалификационного потока Еремина занимает третье место, Мельникова — пятое.

В пятом квалификационном потоке за право выступить в финале индивидуального многоборья будут бороться 15 гимнасток. С учетом того, что в решающую стадию выходят 24 спортсменки, но не больше двух от каждой страны, Еремина и Мельникова уже гарантировали себе выход в финал.

Финал личного многоборья у женщин пройдет 6 октября.