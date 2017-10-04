Напомним, что командные соревнования на этом чемпионате не проводятся, а за право выступить в индивидуальных финалах (многоборье и отдельные виды) в квалификации могли бороться по 3 спортсмена от страны в каждом виде. В итоге, как и ожидалось, в финал многоборья от сборной России прошли серебряные призеры Олимпиады Рио в команде Давид Белявский и Никита Нагорный. У Белявского третий результат по итогам квалификации, вслед за китайцем Жотэном Сяо и лидером — кубинцем Манриком Лардуэтом; Никита Нагорный пока 10-й. В пятерке лучших многоборцев — японец Кензо Ширай (4-й) и серебреный призер многоборья в Рио из Украины Олег Верняев (5-й).

Сенсацией квалификационного турнира стали, однако, даже не кто будут продолжать бороться в финале, а тот кто выступить на этом чемпионате, увы, уже не сможет. Абсолютный чемпион последних шести чемпионатов мира и двух Олимпийских игр непобедимая легенда японец Кохей Учимура снялся с соревнований из-за травмы полученной на его втором снаряде в квалификации — в опорном прыжке. Учимура попытался продолжить борьбу и выступил третьем снаряде (брусьях), но на перекладину выйти уже не смог. В микст-зону к журналистами он прихромал, опираясь на костыли.

Всего за несколько часов перед этим Верняев (уступивший в финале олимпийского многоборья в Рио Учимуре меньше одной десятой балла) рассказал журналистам о своей мечте победить Учимуру на этом турнире. А лидер квалификации Лардуэт отметил что уже быть с Учимурой в одном финале — это его мечта.

Борьба за звание нового короля гимнастики в Монреале продолжится в четверг поздно вечером. А шанс посоревноваться с Учимурой Верняеву еще представится: не секрет, что Учимура мечтает выступить на Олимпиаде в родном Токио-2020 и по всей видимости легенда помоста еще не сказал свое последнее слово в гимнастике.

Главная надежда мужской сборной России на медали в отдельных видах на этом чемпионате — Денис Аблязин. Денис вышел в финал упражнения на кольцах со вторым предварительным результатом, уступив только чемпиону Рио греку Петруниасу Елефтериосу. Денис не уступает лидеру по сложности (оба показали 6.3) и меньше одной десятой уступил греку в оценке за исполнение. Финал будет напряженным (стоит упомянуть, что только с 8-м результатом пробился в финал серебряный призер Рио и чемпион лондонской Олимпиады на кольцах бразилец Артур Занети).

В российской команде безусловным героем квалификации был Давид Белявский, который кроме в финала в многоборье прошел также в три финала в отдельных видах — в упражнениях на коне, брусьях, и перекладине. Для многоборца это невероятное достижение (на этом чемпионате кроме Давида только китаец Жотэн Сяо, идущий на второй позиции в многоборье, пробился сразу в три финала). Ведь по правилам за места в финалах по отдельным видам многоборцы борются и со «специалистами» которые тренируются и выступают только в отдельных видах программы.

Самые большие шансы на медаль у Давида — на брусьях (четвертый предварительный результат), где в Рио он завоевал бронзовую медаль. Лидирует в квалификации на брусьях олимпийский чемпион Рио в этом виде Олег Верняев, которому Давид немного уступает по сложности. В финал упражнения на коне Давид прошел с шестым предварительным результатом — тут лидирует чемпион Рио британец Макс Уитлок. Давид немного отстает от лидера по сложности упражнения, но учитывая что по непредсказуемости этот снаряд сравнивают с бревном у женщин, надежды на медаль остаются и здесь (тем более, что Давид — выиграл чемпионат Европы в упражнении на коне, где ему удалось опередить признанных фаворитов турнира). В финал упражнения на перекладине Давид прошел с пятым предварительным результатом. Тут лидирует олимпийский чемпион Лондона «летучий голландец» Эпке Зондерлэнд, который будет пытаться вернуть себе статус лучшего в мире, утраченный в Рио.

Чемпион Европы в опорном прыжке Артур Далалаян пока в резерве финала на опорном прыжке. Он неплохо выполнил оба прыжка (сложность 5.6), но из последней квалификационной подгруппы в финал пробились два корейца и вытеснили Артура надевятое место (в финале выступают только 8). Лидирует после квалификации кореец Йэнг Хаксеон выполнивший самый сложный в квалификации прыжок (6.0) носящий его имя.

К сожалению Никита Нагорный не попал на финал в вольных упражнениях. Обладая одной из самых сложных в мире программ (вся пресс-секция с нетерпением ждала его выступления), он уверенно справился с тройным сальто назад, но к сожалению допустил ошибку на следующим за ним элементом — двойным сальто с пируэтом в 2.5 оборота. Никита показал сложность 6.7 и это не предел его возможностей и планов на новое олимпийское четырехлетие. Первый предварительный результат на вольных — у японца Кензо Ширая (сложность 7.2 и итоговая 15.766).

Теперь для тех кто прошел в финалы все только начинается — оценки из квалификации никак не влияют на распределение мест в финалах. Разве только придают уверенности спортсменам (или наоборот — мешают тем, кто не может справиться с грузом ожиданий).

В микст-зоне поздно вечером в понедельник «по горячим следам» сразу после завершения третьего этапа квалификации я попросила прокомментировать выступление Российской команды старшего тренера мужской сборной Валерия Алфосова:

Выступление было сложным. Ребята выступали неровно, хотя очень старались. Возможно, сказалось то, что они еще до конца акклиматизировались. Хочу выделить и поблагодарить Давида Белявского, который боролся до конца. Мы знаем, что он опытный боец-многоборец, хотя ему, пожалуй, было труднее чем кому-либо, потому что он только восстановился после олимпийских игр и на чемпионате Европы в марте выступал только в 2 видах. Мы очень за него рады! Лидер команды после Кубка России Никита Нагорный сегодня выступил неудачно, по горячим следам трудно что-то сказать, хотя он был готов лучше чем кто-либо в команде. Прекрасно выступил Денис Аблязин. Справился со своей задачей — попал в финал, и я думаю, что сможет бороться за медаль в финале на кольцах. Молодой гимнаст Ельцов (чемпион и призер кубка России) — перед которым не ставились никакие определенные задачи, хотели попробовать, как он будет в этой гимнастической «каше» себя чувствовать. Брусья он прошел вполне нормально. но с с «конем» не справился, хотя умеет на коне вращаться. Это его первый выезд за рубеж — и сразу на чемпионат мира. Будем смотреть на его психологическую устойчивость, мобильность пока для него все новое.

Расписание соревнований

(указано московское время начала трансляций)

4 октября, среда. Квалификация, женщины (Россиянки во 2 подгруппe, 02:00).

5 октября, четверг. Квалификация, женщины (в завершающей 5 подгруппе сборные США и Китая).

6 октября, пятница. Финал многоборья, мужчины: 02:00.

7 октября, суббота. Финал многоборья, женщины: 02:00. Финалы в отдельных видах. Мужчины: вольные, конь, кольца; женщины: прыжок, брусья (20:00).

8 октября, воскресенье. Финалы в отдельных видах. Мужчины: прыжок, брусья, перекладина; женщины: бревно, вольные (20:00).