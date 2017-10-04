Воронежская гимнастка выступила в квалификации чемпионата мира

Гимнастка Ангелина Мельникова завершила квалификационное выступление на чемпионате мира в Монреале в среду, 4 октября. После двух потоков спортсменка расположилась на четвертом месте в личном многоборье.

Воронежская гимнастка неудачно выступила в вольных упражнениях, допустив два падения и заняв 35 место. Чемпионке Европы помешала травма — за неделю до начала соревнований Мельникова повредила голеностоп. В финальные соревнования в вольных упражнениях с результатом 11,166 балла спортсменка не пробилась, на решающем этапе выступят лишь восемь сильнейших гимнасток.

На бревне Мельникова выступила без грубых ошибок, но судьи строго оценили воронежскую спортсменку, поставив 12,600 балла. С этим результатом гимнастка расположилась на шестом месте, с большой долей вероятности она не сумеет пробиться в финал.

На разновысоких брусьях Мельникова выступила удачно, заняв третье место с результатом 14,966 балла. Однако первое и второе место заняли другие россиянки, Елена Еремина и Анастасия Ильянкова — только две спортсменки от каждой страны могут выйти в финал упражнений на отдельных снарядах.

Единственное упражнение, в котором Мельникова после двух потоков сохраняет шансы на попадание в финал — опорный прыжок. Воронежская гимнастка показала четвертый результат, однако впереди еще выступления спортсменок из других стран.

Несмотря на неудачное выступление в вольных упражнениях, Ангелина Мельникова имеет высокие шансы выйти в финал личного многоборья. Воронежская гимнастка занимает четвертое место после канадской спортсменки Эли Блек, россиянки Елены Ереминой и румынки Нины Дерваль.