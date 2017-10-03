Россия начала без Мустафиной

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В канадском Монреале стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике — первый в четырехлетнем цикле подготовки к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Это достаточно важный старт для того, чтобы спортсмены стремились показать на нем свой максимум, но при этом до Игр еще достаточно далеко, чтобы на данном турнире можно было проверить молодежь. Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный тренер СССР Лидия Иванова даже назвала грядущее мировое первенство «разведкой боем».

«Конкуренция на этом чемпионате будет очень серьезной, впрочем, как всегда. Тем более Олимпиаду мы прошли в прошлом году, и этот чемпионат будет особо интересен тренерам сборной и ответственным за развитие нашей команды, чтобы провести разведку боем, — цитирует Иванову «Р-Спорт». — Нам надо глазки растопыривать, широко раскрывать их и изучать, что готовят конкуренты — их у нас всегда было и будет много. Нам всегда надо упираться и стараться демонстрировать в какой-то степени опережающую гимнастику.

Этим и занялся тренерский штаб сборной России. В Канаду поехал максимально возможный состав команды — шестеро мужчин и четыре представительницы прекрасного пола. В рамках «тестирования» подрастающего поколения к уже доказавшим свое мастерство Давиду Белявскому, Никите Игнатьеву, Денису Аблязину, Никите Нагорному и Артуру Далалояну присоединился 20-летний Сергей Ельцов, который раньше никогда не выступал на соревнованиях подобного уровня, ограничиваясь участием в чемпионате России и Кубке страны.

«У Сергея прекрасные брусья — он их и выиграл на последнем Кубке России, перекладина тоже хорошая. Он также силен в упражнении на коне. Нам, тренерам, особенно приятно, что у нас есть из кого выбирать при определении состава сборной, — так прокомментировала выбор молодого Ельцова старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Было решено, что дебютант сборной выступит в упражнениях на брусьях и на коне. В традиционно сложном личном многоборье страну представили Белявский и Нагорный, которые завоевали серебряные медали Рио-2016 в командных соревнованиях. В вольных упражнениях честь России доверили защищать 20-летнему Далалояну, который заявил о себе относительно недавно, весной 2017-го, когда блестяще выступил на чемпионате Европы в Румынии, выиграв серебро в многоборье и золото — в опорном прыжке. На кольцах себя должен был показать пятикратный призер Олимпийских игр Аблязин, а в упражнениях на перекладине — Игнатьев.

Что касается женского состава сборной России, то тут возникли сложности. Изначально были ясны только две кандидатуры — 17-летняя Ангелина Мельникова (серебро Рио-2016) и 16-летняя Елена Еремина, которая удачно выступила на последнем чемпионате Европы, завоевав там серебро. Остальные два места были вакантны.

Рассчитывать на главную звезду российской спортивной гимнастики последних лет Алию Мустафину было нельзя: она только набирает форму после родов и успеет вернуться, самое быстрое, к чемпионату России — 2018.

В итоге тренерский штаб решил устроить проверку на прочность для 18-летней Анастасии Ильянковой, которая заняла первое место на брусьях на летнем Кубке России. Девушка форсировала восстановление от старой травмы позвоночника, которая внезапно дала о себе знать за три недели до чемпионата мира, и все-таки приехала в Монреаль.

Последнее место в составе было закрыто опытной Марией Пасекой, которой дали шанс исправиться за провал на летней Универсиаде. Именно в таком составе наши девушки вскоре вступят в борьбу за награды в опорном прыжке, вольных упражнениях, а также в соревнованиях на брусьях и бревне.

Всего в Канаду прибыло около 500 участников из 80 стран, однако сейчас в борьбу вступили только мужчины — у них в самом разгаре квалификация в финал.

Из россиян лучше всех на данный момент проявляет себя Белявский, который занял третье место в квалификации индивидуального многоборья, набрав после выполнения шести упражнений 85,839 балла. Давид спокойно отобрался в финал соревнований, который пройдет в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени. Также россиянин вышел в финалы в упражнениях на отдельных снарядах — перекладине (14,208 балла), брусьях (15,066) и коне (14,666).

«Очень доволен Белявским и тем, что мы его вернули в многоборье, — заявил старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов. — 2018 год у нас квалификационный, будем стараться получить лицензию на Олимпийские игры, а многоборцы будут на вес золота. Очень рады сегодняшнему выступлению Белявского. На Европе он только два снаряда делал, а сейчас уже шесть делает, это был большой шаг.

Второй представитель России в многоборье — Нагорный — неожиданно провалился, заняв лишь десятое место в квалификации с 82,598 балла, однако все еще сохраняет шансы на проход в решающий этап соревнований: туда попадают 24 лучших гимнаста, но нужно еще дождаться выступления последней группы участников.

«Лучше всех к турниру был готов Нагорный, победитель Кубка России, но абсолютно не справился. Конечно, мы недовольны его выступлением, очень неудачно. Никита схватился за спину после неудачного приземления на опорном прыжке? Никакой травмы нет. Когда не знаешь, что говорить, хватайся за спину, как будто болит», — прокомментировал выступления гимнаста Алфосов, который в целом пока что не очень доволен тем, как проходит чемпионат мира. — Выступления были у гимнастов неинтересные — ни у китайцев, ни у японцев, ни у американцев, ни у англичан, ни у нас. Очень много падений, очень много травм.

Также не очень удачно выступил Далалоян, показавший лишь девятый результат (14,683) в опорном прыжке. Он уже точно не попадает в финал, поскольку туда допускаются только восемь лучших спортсменов. В вольных упражнениях россияне также не смогут побороться за медаль — самый высокий результат показал Белявский, и это было 15-е место (13,933). К сожалению, молодой Ельцов пока что не смог проявить себя во всей красе, заняв лишь 14-ю строчку в упражнениях на брусьях и 54-ю — на коне.

«Мы привезли в Монреаль еще и новых гимнастов, Ельцова. Задачи перед ним не стояло никакой. Он чемпион Кубка России, по спортивному принципу привезли, хотели посмотреть, как он психологически выдержит эту всю гимнастическую «кашу». Посмотреть, как его воспримут судьи, парень интересный, мы его тоже планируем на Токио-2020. Далалоян тоже не смог показать свой уровень, что тоже обидно, — пожаловался Алфосов.

Единственным действительно положительным моментом — помимо блестящего выступления Белявского — стало второе место Аблязина в упражнениях на кольцах (15,333), благодаря чему он уверенно прошел в финал. Поболеть за него можно будет 7 и 8 октября, когда состоятся решающие этапы соревнований в отдельных видах.