Трехкратный олимпийский чемпион снялся с ЧМ по спортивной гимнастике

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Японец получил травму левой лодыжки во время приземления в упражнении на кольцах, хромая он покинул помост после выступления. Впоследствии Утимура выступил на параллельных брусьях, но затем отказался от продолжения борьбы. Таким образом, Утимура сложил полномочия действующего чемпиона мира в индивидуальном многоборье. В данном виде японец неизменно побеждал на шести чемпионатах мира подряд с 2009 года.

На Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро японец также завоевывал золото в личном многоборье.

По итогам основного дня квалификации лидирует в мужском индивидуальном многоборье кубинец Манрике Ландуэт, вторым идет китаец Жотэн Сяо, третьим — россиянин Давид Белявский. Россиянин Никита Нагорный показал 10-й результат в квалификации, набрав 82,598 балла, и также претендует на место в решающем раунде соревнований.

Квалификация многоборья, а также отбор в финал на отдельных снарядах завершатся во вторник, когда выступит заключительная группа спортсменов. Финал в личном многоборье у мужчин пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.