Гимнастка Ильянкова примет участие в чемпионате мира

Ильянкова, которая 4 сентября была включена в состав сборной на чемпионат мира в Канаду, в начале прошлой недели почувствовала боль в спине, которая не позволяла ей полноценно тренироваться. Врачи после проведенного обследования порекомендовали на неделю прекратить активную работу в спортзале.

«Боль в позвоночнике ушла, спортсменка на тренировках уже делает все комбинации, — заметила Родионенко. — Не хочется сглазить, но сейчас у нас нет никаких оснований менять ее на какую-то другую гимнастку».

Родионенко ранее сообщила ТАСС, что если у Ильянковой продолжатся проблемы со спиной, то вместо нее на чемпионат мира в Монреаль полетит чемпионка Европы Мария Харенкова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября.