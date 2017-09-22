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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/31089012/
22 сентября 2017, 9:59 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Ильянкова примет участие в чемпионате мира

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Ильянкова, испытывавшая проблемы со здоровьем, восстановилась, и никаких сомнений в ее участии в чемпионате мира по спортивной гимнастике сейчас нет. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ильянкова, которая 4 сентября была включена в состав сборной на чемпионат мира в Канаду, в начале прошлой недели почувствовала боль в спине, которая не позволяла ей полноценно тренироваться. Врачи после проведенного обследования порекомендовали на неделю прекратить активную работу в спортзале.

«Боль в позвоночнике ушла, спортсменка на тренировках уже делает все комбинации, — заметила Родионенко. — Не хочется сглазить, но сейчас у нас нет никаких оснований менять ее на какую-то другую гимнастку».

Родионенко ранее сообщила ТАСС, что если у Ильянковой продолжатся проблемы со спиной, то вместо нее на чемпионат мира в Монреаль полетит чемпионка Европы Мария Харенкова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября.
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