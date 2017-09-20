Винер-Усманова станет главным тренером по художественной гимнастике в «Лужниках»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Занятия по художественной гимнастике в «Лужниках» будут вестись под руководством главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины
Винер-Усмановой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее он сообщил, что московская арена «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью построена, принята экспертизой и готова к проведению соревнований.
«Центр художественной гимнастики в спорткомплексе “Лужники” строится по уникальному проекту. Его крыша, например, будет похожа на летящую гимнастическую ленту. А внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта — Ирины Винер», — написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter