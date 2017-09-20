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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/31066336/
20 сентября 2017, 13:33 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Винер-Усманова станет главным тренером по художественной гимнастике в «Лужниках»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Занятия по художественной гимнастике в «Лужниках» будут вестись под руководством главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Занятия по художественной гимнастике в <span class=error>Лужниках</span> будут вестись под руководством главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины <nobr>Винер-Усмановой</nobr> сообщил мэр Москвы Сергей <span class=error>Собянин</span>. Увеличить
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Ранее он сообщил, что московская арена «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью построена, принята экспертизой и готова к проведению соревнований.

«Центр художественной гимнастики в спорткомплексе “Лужники” строится по уникальному проекту. Его крыша, например, будет похожа на летящую гимнастическую ленту. А внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта — Ирины Винер», — написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
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