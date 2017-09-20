Винер-Усманова станет главным тренером по художественной гимнастике в «Лужниках»

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Ранее он сообщил, что московская арена «Лужники», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью построена, принята экспертизой и готова к проведению соревнований.

«Центр художественной гимнастики в спорткомплексе “Лужники” строится по уникальному проекту. Его крыша, например, будет похожа на летящую гимнастическую ленту. А внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта — Ирины Винер», — написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

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