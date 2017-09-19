Хоркина: Российских атлетов заставляют отказаться от страны

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— Вы сейчас занимаете должность вице-президента федерации спортивной гимнастики и первого заместителя начальника ЦСКА. В чем заключается ваша работа?

— Что касается ЦСКА, то есть должностная инструкция, которая описывает то, чем я должна заниматься, с кем взаимодействовать и что курировать. Но, конечно же, слово «первый» само предполагает, что почти всем.

В федерации я занимаюсь всем, что касается спортивной гимнастики в нашей стране и в мире.

Скоро я должна поехать на чемпионат мира в Монреале, который пройдет с 4 по 10 октября, где я увижу все, что осталось в после Рио, и чего можно ожидать в будущем в Токио.

Где бы и на каких постах я ни трудилась, я всегда держу руку на пульсе не только в мировой спортивной гимнастике, но и в целом в международном спорте. Конечно, я отслеживаю все, что сейчас происходит, и мы с настороженностью ждем информации, которая придет к нам в конце сентября, касательно состава участников зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Надеюсь, что новости будут приятные, и Россия поедет в Корею.

Я хочу верить, что и в других странах надеются, потому что мировой спорт без России — это соревнования не вселенского масштаба.

Любая Олимпиада без великой спортивной державы будет неинтересна.

Помимо этого, я еще много чем занимаюсь. Я уже 18 лет провожу всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной в городе Белгороде. Туда приезжают тысячи ребят и девчонок, и я их просматриваю, помогаю, даю рекомендации, сопровождаю талантливых детей дальше в юношеские и молодежные сборные.

Недавно у меня вышла книга «Магия побед», где я рассказываю про события, которые имели место в моей спортивной жизни и конечно после нее, а также интересной и полезной информацией, как для юных спортсменов, так и обычных граждан.

— Вы были депутатом Госдумы. Что требует больше усилий: парламент или нынешняя деятельность?

— Всему, за что я берусь в жизни, будь то работа в Госдуме, или олимпийские победы для страны на международной спортивной арене, я отдаюсь полностью и подхожу с максимальной ответственностью. Поэтому выделить, где сложнее и где нужно больше ответственности, очень сложно.

— Вы были доверенным лицом Единой России на прошедших выборах. Почему решили сами не идти в парламент?

— Я думаю, что мне есть, что сделать для ЦСКА сегодня.

Кстати, в следующем году, 29 апреля 2018 года, мой любимый клуб будет отмечать свое 95-летие, и мы всей спортивной общественностью, должны отпраздновать, как говориться по-спортивному, то есть своими яркими результатами. А дальше мы подумаем.

— Не хотите ли посвятить себя тренерской деятельности?

— Отчасти я этим занимаюсь — я провожу мастер-классы с детишками. Пусть это и короткие встречи, но я стараюсь за это время дать ребятам максимум информации, спортивных навыков и своей любви.

— Расскажите о шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение», в котором вы принимаете участие?

Цитата — Я с большим удовольствием приняла приглашение Алексея поучаствовать в очередной раз в его красивом ярком шоу «Легенды спорта. Восхождение», где под одной крышей собирается созвездие многократным олимпийских чемпионов.

Получилась своего рода преемственность поколений, потому что в нем участвуют триумфаторы, как 1996 года, так и последних Олимпиад.

Это не только популяризация спортивной гимнастики у нас в стране, но и реклама всего российского спорта за пределами России, потому что у иностранцев есть определенный интерес. В прошлом году, нам приходилось в онлайне выкладывать в соцсети видео с нашими выступлениями, и мы видим какой интерес есть по всему миру.

Даже иногда приходит шуточная мысль, что побаиваются, что мы вернемся. Могу сказать, что мы находимся в боевой форме.

— Как вы к нему готовитесь?

— Я сама очень ответственно подхожу к выступлению в шоу — готовлю костюм, придумываю выступления, и мне это доставляет огромное удовольствие.

Я знаю, что на меня придут смотреть мои поклонники, приезжают родители с детьми из разных городов нашей страны, чтобы увидеть своих любимых спортсменов.

— Правда ли, что вы в прошлом году выступали на шоу с травмой?

— Когда я еще была действующей спортсменкой, у нас было не модно сваливать неудачные выступления на болячки, и я продолжаю придерживаться этого принципа. Только скажу, что всякое бывало, а спорт мне дал умение преодолевать препятствия.

— Крым вошел в состав России не так давно. Есть ли там гимнастические школы, и ведется ли работа по поиску талантов в регионе?

— Да, там есть спортивные школы. Мы ведем планомерную работу по поиску талантливых мальчиков и девочек. Очень надеемся, что спортивная гимнастика обретет хорошую базу в Крыму.

— Какой регион в нашей стране наиболее развит с точки зрения спортивной гимнастики?

— Школы существуют по всей стране — где-то больше, где-то меньше. Не хочу быть неправильно понятой, но каждый спортсмен хочет развивать, прежде всего, свой вид и представить его в лучшем свете. Однако мне кажется, что спортивная гимнастика — это базовый вид спорта.

Я очень хочу, чтобы региональные власти делали все, чтобы у тренерского и преподавательского состава была возможность развивать его и привлекать детей.

Наш вид уникален. Мы начинаем работать с детьми с двух с половиной лет, причем в дальнейшем они могут выбрать другой вид спорта или остаться у нас. Есть хорошие примеры того, как спортивная гимнастика стала своего рода трамплином в будущее.

Наша олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева имеет звание мастера спорта по спортивной гимнастике.

Очень важно, чтобы в регионах, где не развит наш вид, появились секции.

Цитата Это не секрет, что большого спорта без маленького не бывает. Надо создать максимальную возможность для каждого ребенка.

И мы тогда увидим, в каком виде спорта у него больше таланта и возможностей достичь олимпийских вершин, и тогда сможем либо направить его в другой, либо оставить у себя.

— Сейчас Россия находится в непростой ситуации. До сих пор не восстановлен в правах Паралимпийский комитет, и неизвестно, допустят ли олимпийскую сборную до Игр в Пхенчхане. Правы ли международные организации, которые тянут с решением?

— Мне очень неприятно, что топчутся по нашим спортсменам. Но вместе с тем, я верю, что справедливость восторжествует, и у наших атлетов и паратлетов будет возможность выступать и зимой, и летом на Олимпийских и Паралимпийских играх. Мне бы очень хотелось, чтобы организации, которые своими действиями и докладами портят все международное олимпийское движение, расширили свой кругозор и работали более открыто и не по двойным стандартам — не только под одной стране, а боролись бы за чистоту спорта во всем мире.

А такая однобокость как минимум вызывает недоумение. У меня есть короткий ответ — вы в свой огород посмотрите сначала, все ли у вас в порядке?

Также есть большой вопрос к спортсменам, которые получают терапевтические исключения. С одной стороны, к паратлетам их не отнесешь, а с другой — они получают преимущество перед другими участниками соревнований, и это очевидно. И мне сегодня не представляется возможным, в какую группу отнести этих спортсменов. Надо бы очертить определенные рамки для профессиональных атлетов и поставить их в равные условия, и возможно тогда олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» снова обретет свое могущество — своего рода спортивную магию.

— Есть ли у паратлетов еще шансы поехать в Корею под российским флагом?

— Я могу сказать одно. Наши паралимпийцы победят и будут петь российский гимн, даже если наш флаг не поднимется на церемонии награждения.

— Вы наверняка общались со спортсменами, которые выступали в Барселоне в 1992 году. Каково это — соревноваться под нейтральным флагом? И чем та ситуация отличалась от нынешней?

— Но тогда были другие причины. Формировались новые государства, и все уже знали, какие страны будут на месте бывшего СССР. Было легче, потому что все понимали, чем закончится этот период. Но сейчас все намного хуже, потому Российское государство есть.

Я даже не могу комментировать нынешнюю ситуацию. Это поистине ужасно.

И самое страшное, когда спортсменов на самых престижных соревнованиях заставляют отказаться от своей страны. Я бы даже сказала, от матери и быть сиротами на большом спортивном празднике, как олимпиада. Хуже ситуации я даже не представить не могу.

— Что должно произойти, чтобы с России сняли все обвинения?

— Я думаю, что только люди, которые по-настоящему переживают за спорт, его идеалы и чистоту, смогут наладить и решить проблемы. Смогут определить единые правила, по которым играет вся международная спортивная семья. Они перестанут искать политику и не будут подвержены различным подводным политическим течениям.

А нынешние международные чиновники, которые трудятся в спортивной индустрии, очерняют олимпийское движение.

— Кто, на ваш взгляд, несет наибольшую ответственность за сложившуюся ситуацию?

— Все мировое сообщество — не только спортивное.

— Есть ли кто-то из современных гимнасток, кого бы вы могли назвать своей преемницей?

— Нет. Потому что повторить меня очень сложно, и догнать по количеству наград тоже. Я вообще считаю, что каждый спортсмен должен оставить свой уникальный след. Я это сделала.

— Нынешние условия у спортсменов лучше, чем в ваше время?

— Да, это несомненно. Например, у нас есть знаменитая олимпийская база «Озеро Круглое», которая подготовила огромное количество олимпийских чемпионов. Ее инфраструктуру перестроили, улучшили условия проживания и тренировок.

Я очень рада, что сегодня у наших спортсменов есть все условия для подготовки к соревнованиям разного уровня.

— Что мешает нашим гимнастам лидировать на мировой арене так же, как это было 15−20 лет назад?

— Это сложный вопрос, и я не участвую в самом тренировочном процессе. Конечно, мы готовим и резерв, и членов сборной России. Многое зависит и от личных качеств спортсмена. Мне мой тренер говорил: «Формула успеха — три Т. Терпение, талант, трудолюбие». А у меня было только трудолюбие и немножко терпения.

На мой взгляд, во главе всего стоит именно трудолюбие. А также умение спрашивать с самого себя.

— Вы придумали несколько элементов в спортивной гимнастике. Кто больше проявлял изобретательность: вы или тренерский состав?

— Все те уникальные элементы придумал мой тренер Борис Пилкин. Наш тандем с ним внес огромный вклад в то, что сейчас в спортивной гимнастике выступают высокорослые спортсменки.

И именно мы тогда открыли гимнастику XXI века — сейчас на брусьях не ползают, а летают.

Мне повезло с тренером и я всем желаю спортсменам, чтоб на их спортивном пути встретился такой уникальный тренер.

— Насколько тяжело внедрить новый элемент, и бывали ли препятствия со стороны судей из-за новинок? Может быть, имел место излишне консервативный подход?

Цитата — Чтобы выучить новый элемент, который не делает никто в мире, требуется несколько лет подготовки и введение его в упражнение. Однако, судьи не всегда баловали оценкой по сложности, в чем и была их ошибка.

Потому что гимнастика и гимнастка интересны еще и тем, что в ней и в ее упражнениях есть изюминка, которая и отличает ее от всех других спортсменок. И это было обидно.

— Вы видите много молодежи. Как вы оцениваете потенциал российской спортивной гимнастики? Сможем ли мы вернуть себе лидирующие позиции в мире?

— Я всегда верю только в лучшее и хочу выиграть Олимпийские игры вместе с российской командой уже в другом качестве. Когда я встречаюсь с юными спортсменами, всегда говорю им, что они лучше, умнее, красивее, талантливее нас, и у них все должно получиться. И я сама в это верю.