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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30940830/
8 сентября 2017, 13:28 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Вопрос перехода гимнастки Сосницкой в сборную Грузии будет рассмотрен не раньше декабря

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года по спортивной гимнастике в составе сборной России Алла Сосницкая в настоящее время восстанавливается после травмы, поэтому возможность ее перехода в команду Грузии будет обсуждаться не раньше декабря. Об этом сообщила ТАСС личный тренер гимнастки Марина Ульянкина.

Ранее вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия сообщил ТАСС, что 20-летняя Сосницкая допускает возможность продолжения карьеры в составе сборной Грузии.

«Сейчас Сосницкая находится не в той форме, в которой бы хотелось, она травмирована, — заметила Ульянкина. — Сложно сказать, когда Алла восстановится. Нужно подождать до декабря, тогда может наступить какая-то ясность. Если Сосницкая выступит на Кубке Воронина [в декабре], значит, мы будем оформлять ее переход в сборную Грузии».

«А если бы у нее не было проблем со здоровьем, то она уже сейчас выступала за сборную этой страны. Но пока Сосницкая остается членом сборной России. Однако если она захочет тренироваться и выступать дальше, то, не исключено, повторюсь, что будет выступать за сборную Грузии», — заключила тренер.

В активе Сосницкой есть также бронза чемпионата Европы — 2014 за выступления в командных соревнованиях. В 2016 году гимнастка входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате России, который проходил в Казани, Сосницкая заняла пятое место в опорном прыжке. На августовском Кубке страны спортсменка не выступала.
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Вопрос перехода гимнастки Сосницкой в сборную Грузии будет рассмотрен не раньше декабря