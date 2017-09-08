Россиянин Гарибов идет на выборы в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики

Выборы членов комиссии спортсменов FIG от мужской и женской спортивной гимнастики пройдут в начале октября в Монреале во время чемпионата мира. Всего в Канаде должно быть выбрано два представителя (от мужчин и женщин соответственно). Также в эту комиссию должны входить по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.

«У нас прошло собрание гимнастов, где было принято решение выдвинуть кандидатуру Эмина Гарибова на выборы в комиссию спортсменов международной федерации», — сообщила Родионенко.