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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30926119/
7 сентября 2017, 11:42 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Серебряный призер ЧМ-2013 гимнаст Баландин завершил карьеру спортсмена

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах Александр Баландин завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер гимнаста Виталий Бубновский.

Баландин не имел соревновательной практики с весны 2014 года. Последним турниром для него стал чемпионат Европы в Болгарии, где спортсмен выиграл две золотые медали (командное первенство и упражнения на кольцах). Летом того же года Баландину была сделана операция на больном плече.

«Александр вынужден был завершить карьеру спортсмена, — отметил Бубновский. — Главная причина такого решения — травмированное плечо, которое после операции не давало ему возможности тренироваться так, как нужно. Сейчас Баландин понемногу тренирует детей у себя в Петрозаводске, но говорить о том, что свое будущее он связывает с тренерской работой, пока рано».

«К сожалению, проблемы со здоровьем не позвонили этому отличному гимнасту полностью реализовать свой высокий потенциал», — заключил собеседник агентства.

В честь 28-летнего российского гимнаста названо несколько элементов в упражнении на кольцах.
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Серебряный призер ЧМ-2013 гимнаст Баландин завершил карьеру спортсмена

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