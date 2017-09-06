Гимнастка Александра Солдатова не намерена завершать карьеру

«Были слухи, что я заканчиваю карьеру и выхожу замуж, отчего, честно говоря, была в ужасе, — сказала Солдатова. — Да, пропущен чемпионат мира, но сейчас со здоровьем все в порядке. Мне еще работать и работать. Цели, которые я поставила в своей спортивной жизни, еще не достигнуты».

Двукратная чемпионка мира Солдатова на европейском первенстве, которое проходило в мае 2017 года в Будапеште, помимо золота в командном турнире выиграла также серебряные медали в упражнениях с обручем и мячом.

«Травма возникла еще перед началом чемпионата Европы, — заметила 19-летняя спортсменка. — После соревнований мы сразу приступили к лечению. Примерно месяц мы держали паузу, а в середине июля начали тренироваться».

«У нас тогда был выбор: или сразу вступать в борьбу, давать организму большие нагрузки, но это плохо бы повлияло на здоровье, — продолжила Солдатова. — Или позволить себе более щадящие тренировки, а дальше смотреть, как пойдет. Мы пошли по второму пути и пропустили чемпионат мира. Зато сейчас здоровье в полном порядке, мы с тренером продолжаем дальше тренироваться».

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в сентябре 2015 года в Штутгарте, Солдатова завоевала золото в командном турнире и два серебра в упражнениях с обручем и булавами.