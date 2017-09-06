Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30915128/
6 сентября 2017, 13:04 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2014 года в командном первенстве россиянка Алла Сосницкая в настоящее время рассматривает возможность смены спортивного гражданства и выступления за сборную Грузии. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия.

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командных соревнований чемпионата Европы 2014 года.

«Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми, — заметил Гамсахурдия. — Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии».

Собеседник ТАСС заметил, что в середине октября в Тбилиси пройдет представительный гимнастический турнир. «Думаю, что к началу этого турнира у нас будет четкое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии, или нет», — подытожил Гамсахурдия.

В 2016 году Сосницкая входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате страны который проходил в Казани, она заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу спортсменки Аллы Сосницкой в сборную Грузии. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Еще 7 новостей  Все новости

WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентября

Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию

Василий Титов: налоговые преференции для спонсоров положительно бы сказались на спорте

Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ