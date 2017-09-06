Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командных соревнований чемпионата Европы 2014 года.

«Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми, — заметил Гамсахурдия. — Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии».

Собеседник ТАСС заметил, что в середине октября в Тбилиси пройдет представительный гимнастический турнир. «Думаю, что к началу этого турнира у нас будет четкое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии, или нет», — подытожил Гамсахурдия.

В 2016 году Сосницкая входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате страны который проходил в Казани, она заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.