Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

Ранее вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия сообщил ТАСС, что бронзовый призер ЧМ-2014 в командном первенстве Сосницкая в настоящее время рассматривает возможность продолжения своей спортивной карьеры в составе сборной Грузии.

«Мы не возражаем против выступлений Сосницкой за сборную Грузии», — заметила Родионенко.

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командного первенства чемпионата Европы 2014 года. В 2016 году гимнастка входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате России, который проходил в Казани, Сосницкая заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.