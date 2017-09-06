Титов: Винер-Усманова заслуживает свою мировую академию художественной гимнастики
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Винер-Усманова заслуживает собственную академию мирового масштаба. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.
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Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который прошел в итальянском Пезаро в начале сентября. Российская команда завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды.
«Девочки выступили достойно, это следствие того, как у нас в стране развивается этот вид спорта. И, безусловно, сказывается талант и гений Ирины
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