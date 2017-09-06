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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30911499/
6 сентября 2017, 8:42 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Титов: Винер-Усманова заслуживает свою мировую академию художественной гимнастики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заслуживает собственную академию мирового масштаба. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 сентября. /ТАСС/. </em>Главный тренер сборной России президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина <nobr>Винер-Усманова</nobr> заслуживает собственную академию мирового масштаба. Об этом журналистам заявил первый <nobr>вице-президент</nobr> Международной федерации гимнастики Василий <span class=error>Титов</span>. Увеличить
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Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира, который прошел в итальянском Пезаро в начале сентября. Российская команда завоевала семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды.

«Девочки выступили достойно, это следствие того, как у нас в стране развивается этот вид спорта. И, безусловно, сказывается талант и гений Ирины Винер-Усмановой. Я считаю, что она заслуживает свою мировую академию. Мы об этом уже думаем, чтобы [Международная] федерация гимнастики активнее использовала ее талант для пропаганды этого спорта», — сказал Титов.
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