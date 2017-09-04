Путин поздравил гимнасток с победой в общекомандном зачете на ЧМ, отметив их талант

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Сборная России с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой наградами победила в медальном зачете на ЧМ-2017 в итальянском Пезаро. Большинство медалей завоевали сестры Дина и Арина Аверины (пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды в личных видах). Также команда России завоевала золото в групповом многоборье и в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также серебро — в упражнениях с пятью обручами.

«От души поздравляю вас с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Благодаря таланту и целеустремлённости, сплочённости и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира — 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления ещё раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике», — говорится в телеграмме.

Президент также назвал блистательным триумфом выступление сестёр Дины и Арины Авериных, которые принесли в «копилку» сборной десять медалей, в том числе пять золотых.