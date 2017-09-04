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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30894480/
4 сентября 2017, 17:55 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Путин поздравил гимнасток с победой в общекомандном зачете на ЧМ, отметив их талант

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира в итальянском Пезаро, отметив их талант, сплоченность и трудолюбие, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил российских гимнасток с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира в итальянском <span class=error>Пезаро</span> отметив их талант сплоченность и трудолюбие сообщается на сайте Кремля. Увеличить
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Сборная России с семью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой наградами победила в медальном зачете на ЧМ-2017 в итальянском Пезаро. Большинство медалей завоевали сестры Дина и Арина Аверины (пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды в личных видах). Также команда России завоевала золото в групповом многоборье и в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, а также серебро — в упражнениях с пятью обручами.

«От души поздравляю вас с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Благодаря таланту и целеустремлённости, сплочённости и трудолюбию вы добились выдающихся успехов на чемпионате мира — 2017. Ваши яркие, эмоциональные, наполненные сложнейшими элементами выступления ещё раз убедительно продемонстрировали абсолютное лидерство России в художественной гимнастике», — говорится в телеграмме.

Президент также назвал блистательным триумфом выступление сестёр Дины и Арины Авериных, которые принесли в «копилку» сборной десять медалей, в том числе пять золотых.
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Новости Гимнастики

Колобков: Сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодость

Колобков: Сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодость

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборной России по художественной гимнастике при выступлении на чемпионате мира в итальянском Пезаро удалось совместить новичков команды с рядом опытных спортсменок. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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