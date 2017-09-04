Колобков: Сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодость
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборной России по художественной гимнастике при выступлении на чемпионате мира в итальянском Пезаро удалось совместить новичков команды с рядом опытных спортсменок. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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Сборная России по итогам турнира заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награды. Второе место заняла сборная Италии (1−0−0), третье — команда Японии (0−1−3).
«Команда обновилась фактически на 40 процентов, пришли две новые девочки. Очень сложно совмещать заслуженных чемпионок и новых представителей, но удалось это сделать. Может,
«Выступление сестер Авериных говорит само за себя, испытываешь гордость за них. Дай бог, чтобы не было травм. За ними тоже много спортсменок, впереди будет борьба за попадание в сборную страны», — отметил он.
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