Анжелы и Димоны. Надо сделать всё художественной гимнастикой

Очередной чемпионат мира по художественной гимнастике завершился тотальным доминированием российских спортсменок. Уже в 2017 году перед нашими «художницами» забрезжили золотые награды Олимпиады-2020. Разбираемся, почему в этом виде спорта всё так прекрасно, и почему всем остальным стоит учиться у художественной гимнастики.

С прицелом на олимпийское золото

В первые дни осени в Италии в очередной раз была подтверждена мощь российской художественной гимнастики. По итогам чемпионата мира наши спортсменки завоевали едва ли не максимально возможную коллекцию наград. Вдумайтесь только: в пяти личных видах программы у россиянок пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда — лишь в упражнениях с булавами нашим спортсменкам не удалось занять два первых места. В групповых соревнованиях в копилке у России два золота и одно серебро. Выступить лучше практически невозможно!

Но самое важное — это даже не сами медали, а тот факт, что на небосводе гимнастики появились две новые звёздочки — сёстры Дина и Арина Аверины. Зажглись-то они, конечно, уже давно, но сейчас их яркий свет можно рассмотреть уже невооружённым глазом. Ранее они здорово выступали на этапах Гран-при, на чемпионате Европы, но блестящий результат на чемпионате мира позволяет говорить о том, что именно на сестёр Авериных будет сделана ставка во время текущего олимпийского цикла. Если в следующие три года не произойдёт никаких форс-мажоров, то именно Дина и Арина поедут в Токио, и именно они будут бороться за золотую медаль.

Есть ли в России другие виды спорта, где можно делать такие же утверждения за три года до Игр? За исключением синхронного плавания (и то с некоторыми оговорками) — нет.

В художественной гимнастике работает чёткая схема, которая практически не даёт сбоев. Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун были звёздами чемпионата мира в Киеве в 2013-м, а в 2016-м устроили драматичную битву за олимпийское золото. Евгения Канаева с 2009 года, уже будучи олимпийской чемпионкой, вообще выиграла почти всё, включая и свою вторую Олимпиаду в Лондоне. Если система подготовки и даёт сбои, то только в лучшую сторону, когда незадолго до Олимпиады появляется спортсменка, прогрессирующая столь быстро, что нельзя не обратить на это внимание — Кабаева в Пекине или Чащина в Афинах тому примеры.

Сборная России — дело семейное

Почему же в гимнастике всё получается так здорово?



Давайте сразу отставим в сторону разговоры об уровне конкуренции. Действительно, он в художественной гимнастике не так уж высок: из года в год свою способность сражаться на высочайшем уровне подтверждают спортсменки лишь из полдюжины стран. Но этот фактор мог бы и расхолодить российских спортсменок, заставить их расслабиться. Однако они продолжают доказывать, что на мировой арене выше всех на голову, постоянно усложняют программы и делают что-то совершенно невероятное с точки зрения рядового зрителя. Если не верите — найдите в сети выступления тех же сестёр Авериных на чемпионате мира и просто поверьте своим глазам.

Но что останется, если отбросить внешний фактор? С одной стороны — настоящий золотой конвейер, выстроенный и налаживаемый Ириной Винер-Усмановой, по-прежнему возглавляющей и федерацию, и сборную России. Главным тренером сборной команды Ирина Александровна стала в 2001 году, и с тех пор россиянки стабильно завоёвывают на Олимпийских играх две медали из двух. А всё потому, что в художественной гимнастике выстроена идеальная пирамида, восходящая от массового спорта с сотнями спортивных секций по всей стране к уникальным и неповторимым олимпийским чемпионкам. Безусловно, спортсменки проходят жёсткий, а порой и жестокий отбор, очень много трудятся ради будущих побед. Однако они могут быть уверены в том, что лучшие из них в итоге окажутся на ступенях олимпийского пьедестала!



Но с другой стороны, выступления за сборную России это не бездушный процесс по выжиманию человеческих сил в золотые медали. Как показывает практика, на высочайшем уровне у России уже не сборная — там настоящая семья и Ириной Винер-Усмановой во главе. Главный тренер команды к подопечным относится как к своим детям: любит, но и воспитывает, хвалит, но и заставляет работать, когда это нужно. И такая методика даёт прекрасные результаты!

Может быть, вот он — ключ к победам российских спортсменов во всех видах спорта? И в художественной гимнастике это работает, и в синхронном плавании, где тоже существует своего рода семейный «матриархат» с Татьяной Покровской и Татьяной Данченко во главе. Почему бы не попробовать выстроить подобную конструкцию в тех видах спорта, где у нас мало что получается? Может быть, и результат тогда придёт. Опробовать схему вполне можно на футболе: терять в нём особо нечего, а успех вызовет совершенный восторг среди болельщиков. Проблема лишь в том, что найти в этом виде спорта свою Винер-Усманову пока крайне трудно.

Михаил Чесалин